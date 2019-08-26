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O ülkenin başkenti taşınıyor!

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İLGİNÇ HABERLER  | 26.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, başkent Cakarta'nın, Borneo Adası'nda Doğu Kalimantan eyaletindeki Kuzey Penajam Paser ve kısmen Kutai Kertangera bölgesindeki alana taşınacağını açıkladı.

O ülkenin başkenti taşınıyor!

Widodo, başkenti Cakarta'dan taşımanın 466 trilyon rupiye (32.79 milyar $) mal olacağını, bunun % 19'unu devletin finanse edeceğini, gerisinin de kamu-özel ortaklıkları ve özel yatırımlardan geleceğini söyledi.

Ancak Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro, sadece Cakarta'daki trafik sıkışıklığının ekonomiye 100 trilyon rupiye mal olduğunu söyledi.

Ülkede gelir dağılımını eşitleme çabaları çerçevesinde son 20 yıldır, merkezin siyasal ve finansal yetkilileri belediyelere devrediliyor.

Başkentin taşınacağı Borneo Adası dünyanın en büyük kömür rezervleri ve en büyük orangutan nüfusunu barındırıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cakarta Endonezya Taşıma

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