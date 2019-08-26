O ülkenin başkenti taşınıyor!

Widodo, başkenti Cakarta'dan taşımanın 466 trilyon rupiye (32.79 milyar $) mal olacağını, bunun % 19'unu devletin finanse edeceğini, gerisinin de kamu-özel ortaklıkları ve özel yatırımlardan geleceğini söyledi.

Ancak Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro, sadece Cakarta'daki trafik sıkışıklığının ekonomiye 100 trilyon rupiye mal olduğunu söyledi.

Ülkede gelir dağılımını eşitleme çabaları çerçevesinde son 20 yıldır, merkezin siyasal ve finansal yetkilileri belediyelere devrediliyor.

Başkentin taşınacağı Borneo Adası dünyanın en büyük kömür rezervleri ve en büyük orangutan nüfusunu barındırıyor.



