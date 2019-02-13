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O ülkenin ismi değişebilir!

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ülkesinin ismini "Maharlika" olarak değiştirme fikrini değerlendirdiği bildirildi.

O ülkenin ismi değişebilir!

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Duterte, bir İspanyol kolonisi iken II. Felipe'nin adının verildiği ülkenin ismini günün birinde "Maharlika" olarak değiştirebileceğini belirtti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, basına yaptığı açıklamada, Rodrigo Duterte'nin, ülkenin isminin değiştirilebileceğine ilişkin "bir fikri ifade ettiğini" dile getirdi.

Panelo, "Anayasada, Kongrenin ülkenin adını değiştirebilecek ve daha sonra bunu referandumla halka sunacak bir yasa çıkarabilmesi öngörülüyor." dedi.

Malayca bir kelime olan Maharlika'nın, ülkenin Malay kimliğini yansıtmak için seçildiği ifade edildi.

Ülkenin isminin "Maharlika" olarak değiştirilmesi fikri, eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile gündeme gelmişti.

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duterte ülke isim rodrigo duterte değişiklik

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÇOK MANTIKLI. NEDEN KENDİNİ SÖMÜRENLERİN İSMİYLE DURUYOR. UTANÇ VERİCİ BİRŞEY.
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