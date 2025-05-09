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O ülkeyi resmen ele geçirdiler! Akrepler her geçen gün yayılıyor! Uzmanlar uyardı...

Kentlerin hızla ve plansızca büyümesi nedeniyle Brezilya'da akrepler çoğalmaya başladı. Uzmanlar ise halkı akrep sokmalarına karşı uyardı.

O ülkeyi resmen ele geçirdiler! Akrepler her geçen gün yayılıyor! Uzmanlar uyardı...

São Paulo Eyalet Üniversitesi’nden Manuela Berto Pucca liderliğindeki araştırmaya göre, Brezilya'da kentlerin hızla ve plansızca büyümesi özellikle atık yönetimi eksikliğiyle birlikte akrepler çoğaldı. 2014 ile 2023 yılları arasında Brezilya’da bildirilen akrep sokması vakaları ise yüzde 155 arttı. 1,1 milyondan fazla insan akrepler tarafından sokuldu.

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Live Science'ta yer alan habere göre; akreplerin sokmaları genellikle ölümcül olmasa da, çocuklar ve yaşlılar için ciddi risk oluşturuyor. Her bin vakanın biri ölümle sonuçlanıyor. Ağrı, yanma, şişlik, kızarıklık, karıncalanma ve mide bulantısı gibi belirtiler görülebiliyor.

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Araştırmacılar "nemli ve karışık ortamlardan kaçınılmalı, çatlaklar kapatılmalı, giderlerde filtre kullanılmalı ve ayakkabı ya da giysi giyilmeden önce kontrol edilmeli." açıklamasıyla vatandaşları uyarıyor.

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akrep
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