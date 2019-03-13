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O ülkeyle 'kapıda vize' dönemi başlıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize'ye geçiyoruz." dedi.

O ülkeyle 'kapıda vize' dönemi başlıyor

Anadolu Ajansının İslamabad Ofisi'nin açılış töreninde bir konuşma yapan Çaudri, Pakistan'ın yeni vize politikasının sonucu olarak ilk başta 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Aralarında Türkiye ve İngiltere'nin de bulunduğu 5 ülke vatandaşlarının internetten başvurarak vizeyle Pakistan'a gelebileceğini söyleyen Favad Çaudri, "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize'ye geçiyoruz. Başbakan İmran Han, 14 Mart'ta yeni vize rejimimize ilişkin projemizi açıklayacak." diye konuştu.

Çaudri, Pakistan'ın yeni vize politikasının sonucu olarak Türk vatandaşlarının Pakistan'a gelmelerinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Çaudri'nin açıklamasını AA muhabirine değerlendiren Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ise "Pakistan hükümeti ocak ayı sonunda bazı ülkelere vize kolaylığı sağlayacağını açıklamıştı. O çerçevede ilk somut bilgiyi Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı AA'nın açılışında paylaştı." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, yeni vize rejiminin ilk adımının e-Vize uygulaması olduğunu kaydederek, ikinci adım olarak kısa sürede havalimanında vize uygulamasına geçileceğini dile getirdi.

e-Vize uygulamasının Türk iş insanlarının Pakistan'a ilgisini daha da artıracağını söyleyen büyükelçi Yurdakul, "Türk yatırımcı ve iş insanlarının zaten Pakistan'a bir ilgisi vardı, bu ilgi daha da pekişecek. Pakistan güzel bir ülke, insanları misafirperver, keşfedilmeyi bekleyen birçok doğal güzellikleri var. Pakistan makamları da Türkiye'den daha fazla insanı burada misafir etmek istiyor." şeklinde konuştu.

İhsan Mustafa Yurdakul, yeni vize uygulamasıyla özellikle Türk iş adamlarının vize için harcadığı zamanın ortadan kalkacağını ve iki ülke ilişkilerine olumlu etki yapacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
vize Kapı Türkiye pakistan

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