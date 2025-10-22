O ünvanını kaybetti! İzlanda'da ilk defa sivrisinek görüldü! Soğuğa dayanıklı bir tür!

İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü’nden entomolog Matthias Alfredsson, İzlanda'nın başkenti Reykjavik’in yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde üç Culiseta annulata türü sivrisinek (iki dişi ve bir erkek) yakaladıklarını duyurdu. İzlanda'da ilk defa doğada sivrisinekler tespit edildi.

SERT KIŞLARDA HAYATTA KALIYOR

Alfredsson , sivrisineklerin gemilerle ya da kargo konteynerleriyle ülkeye taşınmış olabileceğini düşünüyor. "Bu tür, soğuk iklimlere oldukça dayanıklı. Uzun ve sert kışlarda bile hayatta kalabiliyor" dedi.