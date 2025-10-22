Mynet Trend

O ünvanını kaybetti! İzlanda'da ilk defa sivrisinek görüldü! Soğuğa dayanıklı bir tür!

Sivrisinek bulunmayan İzlanda'da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Başkenti Reykjavik’in yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde soğuğa dayanıklı üç adet sivrisinek bulundu.

İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü’nden entomolog Matthias Alfredsson, İzlanda'nın başkenti Reykjavik’in yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde üç Culiseta annulata türü sivrisinek (iki dişi ve bir erkek) yakaladıklarını duyurdu. İzlanda'da ilk defa doğada sivrisinekler tespit edildi.

SERT KIŞLARDA HAYATTA KALIYOR

Alfredsson , sivrisineklerin gemilerle ya da kargo konteynerleriyle ülkeye taşınmış olabileceğini düşünüyor. "Bu tür, soğuk iklimlere oldukça dayanıklı. Uzun ve sert kışlarda bile hayatta kalabiliyor" dedi.

