Oda termostatı kullanmak mantıklı mı? Oda termostatı gerçekten tasarruf sağlar mı?

Bazen manuel olarak kombi cihazları istenilen sıcaklığa ayarlanamayabilir. Bunun sonucunda ise fazla ya da az ısınma meydana gelir. Oda termostatı, kombi cihazlarıyla birlikte çalışır ve gereksiz ısınmanın önüne geçer. Kullanımı ve kurulumu oldukça kolay ve rahat bir şekilde yapılan bu cihazlar, radyatörlere sabitlenir. Radyatörlere bağlanan oda termostatı sayesinde, ısı seviyesi belirlenen sıcaklığa geldiği zaman, cihaz uyarı alır ve ısıyı sabitlemeye çalışır.

Oda termostatı nedir?

Oda termostatı, ortamın sıcaklığını kullanıcıların ayarladığı derecede sabit tutmak için, kombiyi ihtiyaç duyulduğu kadar optimum seviyede çalıştıran, hem doğalgaz hem de elektrikten tasarruf sağlayan bir cihazdır. Kombi ile entegre bir biçimde çalışan oda termostatı, kombi ile bağlantısı yapılarak kullanılır. Kalorifer sistemleri üzerinden ortam ısısının kontrolünü yapar ve ortam sıcaklığını ayarladığınız sıcaklık derecesinde sabit tutar. Böylece gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilir.

Evin ya da ofisin fazla şekilde ısınmasını da önleyen bu cihazlar, kış günlerinde de olsa bunalmanıza ve terlemenize de engel olur. Kolay bir kullanım sunan oda termostatı, kış günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Hem elektrik hem de doğalgaz faturasının daha az gelmesine katkı sağlar.

Oda termostatı kullanmak mantıklı mı?

Oda termostatı kullanmak isteyen birçok kişi, oda termostatı kullanmak mantıklı mı? diye merak eder. Gereksiz kombi kullanımının önüne geçtiği ve hem doğalgaz hem de elektrikten tasarruf sağladığı için oda termostatı kullanmak oldukça mantıklıdır.

Oda termostatı gerçekten tasarruf sağlar mı?

Oda termostatları, çalışma prensibi bakımından gereksiz enerji tüketimini ortadan kaldırır. Bu nedenle doğalgaz faturası üzerinde büyük etkiler sağlar. Kontrollü bir ısıtma sistemine sahip olmak için önerilen oda termostatı, yakıt tüketimini gerektiği kadar sağlar. Oda termostatının enerji tasarrufunun yanı sıra başka birçok faydası da bulunur. Bunlardan en önemlisi de oda sıcaklığının kullanıcının belirlediği seviyede kalmasıdır. Ayrıca oda termostatı yalnızca doğal gaz ve elektrik tasarrufu sağlamaz. Bunun yanı sıra, kombi cihazından ısı seviyesini sürekli olarak manuel artırma ya da azaltma sistemi yapılmadığı için kombi cihazının da daha uzun süreli olarak çalışmasını sağlar.

Bütün sistem otomatik bir şekilde yapıldığı için uzaktan bir şekilde kullanım sağlanabilir. Her ay sonunda hem yakıt tüketimini hem de gelen faturayı daha detaylı bir şekilde analiz etmek de mümkündür. Oda termostatı kullanımı ortalama olarak %5 ile %10 arasında yakıt tasarrufu sağlar.