Ödediğiniz Paranın Tam Karşılığı: En İyi Netflix Dizileri

Bugün sizler için son zamanların en çok kullanılan ve en sevilen dijital platformlarından olan Netflix'te bulunan -bana göre- en iyi 50 dizi listesi hazırladım. Anlatacağım çok dizi var, o yüzden uzatmadan 50 Netflix dizisinin bulunduğu dev arşive hemen başlamak istiyorum! Netflix Bilim Kurgu ve Fantastik Dizileri 9. The OA - IMDb 7.9 Netflix dizileri listemize ani bir kararla yeni sezonu iptal edilmiş, uğruna açlık grevlerine başlanmış harika bir bilim kurgu dizisi olan The OA ile başlıyorum. Aslen Rus olan ama birtakım olaylar sonucu Amerikalı bir aile tarafından evlat edinen Prairie Johnson, küçükken "ölümden dönüş" deneyimini yaşayan ve bu deneyim sonrasında görme yeteneğini kaybeden bir genç kadındır. Bu genç kadın gerçek babasını bulma umuduyla evi terk eder. Kimsenin 7 yıl boyunca haber alamadığı Prairie, OA olarak geri döner, hem de sağlıklı gözlerle birlikte! 3. sezonunu bekleyen hayranlarını üzdün Netflix. Brit Marling'in hem senaryoyu yaratıp, hem de OA karakterine hayat vermesine ne diyorsunuz peki? Yayın Hayatı: 16 Aralık 2016 - 22 Mart 2019

Türü: Dram, Gizem, Bilim Kurgu, Fantastik Oyuncuları: Brit Marling, Emory Cohen, Kingsley Ben-Adir Yönetmeni: Brit Marling, Zal Batmanglij 8. The Umbrella Academy - IMDb 8.0 Fantastik Netflix dizilerinden biri olan The Umbrella Academy süper kahramanlık hikayelerinden farklı bir lezzet vadediyor izleyenlere. Sir Reginald Hargreeves, 7 tanesi evlatlık olmak üzere 41 tane çocuğun babasıdır. İlginç tarafı bu değil! Bu çocukların hepsi aynı gün doğmuş olmasına rağmen; birbirlerinden farklı doğaüstü özellikleri sahipler. Babaları bu çocuklarla The Umbrella Academy adını verdiği bir çeşit süper kahramanlık okulu kurmaya çalışsa da başarılı olamaz ve çocuklar teker teker evden ayrılır. Bir zaman sonra baba Hargreeves'in vefat haberini alan çocuklar tekrar bir araya gelir. Bu dizinin ergen işi olduğunu düşünenler çok yanılır, söylemiş olayım! Yayın Hayatı: 15 Şubat 2019 - ∞ Türü: Komedi, Aksiyon, Macera, Fantastik Oyuncuları: Ellen Page, Robert Sheehan, Tom Hopper Yönetmeni: Steve Blackman 7. Altered Carbon - IMDb 8.1 İzlediğim en harika Netflix orijinal dizilerinden biri, aynı zamanda mükemmel bir distopya! Aynı isimli kitabın uyarlaması olan Altered Carbon, insan bilincinin kopyalanıp başka bedenlere aktarılmasının mümkün olduğu bir gelecekte geçiyor. Baş kahramanımız Takeshi Kovacs, gezegenler arası önemli savaşçılardan biridir. Çıkan bir savaş sonrası, hayatta kalan tek asker kendisidir ve bilinci yüzyıllar boyu saklanır. Bir gün, çözülemeyen bir cinayeti açıklığa kavuşturması için zengin bir adam tarafından zihni başka bir bedene kopyalanır. Takeshi'nin pembe Hello Kity çantası kalp ben!

Yayın Hayatı: 2 Şubat 2018 - ∞ Türü: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu Oyuncuları: Chris Conner, Renée Elise Goldsberry, Joel Kinnaman Yönetmeni: Laeta Kalogridis 6. Travelers - IMDb 8.1 Yeni sezonu iptal edilerek hayranlarını üzen Netflix dizilerinden bir diğeri de Travelers. Gelecek yıllarda dünya nüfusu önemli ölçüde azalmıştır. Hayatta kalan ve tesadüfler silsilesi sonucu tanışan bir grup insan zaman makinesi yapmayı başarır. Bu keşfin ardından "Travelers" adını verdikleri bir ekip kurarlar. Bu ekibin görevi zaman makinesi ile geçmiş ve geleceğe yolculuk ederek; dünyanın neden bu hale geldiğini anlamak ve bunu engellemeye çalışmaktır. İlgi çekici senaryosuyla Travelers, Netflix bilim kurgu dizileri arasında şans verilmesi gereken yapımlar arasında. Yayın Hayatı: 17 Ekim 2016 - 14 Aralık 2018 Türü: Gizem, Dram, Bilim Kurgu Oyuncuları: Eric McCormack, MacKenzie Porter, Nesta Cooper Yönetmeni: Brad Wright 5. Penny Dreadful - IMDb 8.2 Penny Dreadful, 19. yüzyıl Victoria döneminin Londra'sında geçiyor. Dizi, edebiyat dünyasının Dr. Frankenstein, Frankenstein Canavarı, Dorian Gray ve Dracula gibi ünlü ve ürpertici karakterleri de dahil olmak üzere birçok canavara odaklanıyor. Penny Dreadful, klasik korku hikayelerini bir araya getiriyor ve bu karakterlerin canavar yönlerini keşfetmelerini anlatıyor. Konuyu okurken, Netflix'i açıp seyretme istediğiniz oluşmadı mı sizde de?

Yayın Hayatı: 28 Nisan 2014 - 19 Haziran 2016 Türü: Korku, Dram, Bilim Kurgu Oyuncuları: Josh Hartnett, Timothy Dalton, Eva Green Yönetmeni: John Logan 4. Sense8 - IMDb 8.3 Bu diziyi, sevenler çok seviyor. Sevmeyen ise hiç sevmiyor. Wachowski kardeşlerin en son yapımı olan Sense8, dünyanın farklı yerlerinde birbirlerine psişik olarak bağlı olan 8 farklı karakterin hayatını konu alıyor. Bu 8 kişinin birbirleriyle yeteneklerini, bilgilerini, zihinlerini ve hatta bulundukları ortamları dahi paylaşabiliyor olması Sense8'i klasik bilim kurgu dizilerinden ayırıyor. Özellikle aşkı ve aile bağlarını harika bir kurguyla işleyen bu yapım da sevenlerine erken veda eden Netflix dizileri arasında yerini alıyor. Dizinin pek çok yerinde "Keşke Sun'ı ben de çağırabilsem!" diye düşündüm ama favori karakterim Lito! Yayın Hayatı: 5 Temmuz 2015 - 8 Temmuz 2018 Türü: Gizem, Dram, Bilim Kurgu Oyuncuları: Doona Bae, Tina Desai, Aml Ameen, Miguel Ángel Silvestre, Jamie Clayton, Tuppence Middleton, Brain J. Smith, Max Riemelt Yönetmeni: J. Michael Straczynski, Lana Wachowski, Lilly Wachowski

3. Dark - IMDb 8.7 Netflix'te izlenmesi gereken dizilerin başında kesinlikle Dark var. İzlerken beyninizin kıvrımlarının acıdığını fiziksel olarak hissetmeniz mümkün! Almanya'nın Winden kasabası; aile dostluklarının kurulduğu günlük hayatın oldukça sıradan aktığı bir bölgedir. Bir gece Mikkel isimli ufak bir çocuğun kaybolmasıyla döngü başlar. "Ne döngüsü, döngü ne?" diye soranlar varsa direkt Netflix'i açıp izlemelerini tavsiye ediyorum. Diziye başlamadan önce kafanızın karışmaması açısından, Winden kasabasının aile ağacını ve kişilerin gençlik/yaşlılık şemalarını Google'dan edinmeniz gerekmektedir. Evet, biliyorum şu an daha çok merak ettiniz. Yayın Hayatı: 1 Aralık 2017 - 21 Haziran 2019 Türü: Gizem, Dram, Bilim Kurgu Oyuncuları: Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Jördis Triebel Yönetmeni: Baran bo Odar 2. Stranger Things - IMDb 8.8 80'li yılların bütün ikonikliğini seyirciyle buluşturan yapım Stranger Things, senaryosu dışında 80'ler teması sayesinde de pek çok kişi tarafından seviliyor. Bilim ve fantastik kutu oyunlarının hastası olan 4 kafadar arkadaştan biri olan Will aniden ortadan kaybolur, tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Will'den umudunu yitirmeyen tek kişi annesidir. Will'in annesi, Will'in kendisiyle "elektrik" ile iletişim kurduğunu savunur. Bütün bu olaylar devam ederken ortaya "Eleven" adında gizemli bir kızın çıkmasıyla işler daha da karmaşık bir hal alır.

Yayın Hayatı: 15 Haziran 2016 - ∞ Türü: Fantastik, Gerilim, Gizem, Bilim Kurgu Oyuncuları: Winona Ryder, David Harbour, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown Yönetmeni: Ross Duffer, Matt Duffer 1. Black Mirror - IMDb 8.9 Bilim kurgu ve fantastik Netflix yapımları listemizin ilk sırasında, herkesin mutlaka bir kere bile olsa duymuş olduğu en çok izlenen Netflix dizilerinden biri olan Black Mirror var! Her bölümde farklı bir konu işleniyor ve bütün bölümler birbirinden kaliteli! Bölümlerin konuları genelde distopik bir evreni anlatıyor. Günümüz dünyasına pek çok atıfta bulunuyor. Farkındalık için mutlaka izlenmesi gereken yapımlar arasında! Yayın Hayatı: 4 Aralık 2011 - ∞

Türü: Dram, Gizem, Bilim Kurgu Netflix Komedi Dizileri 6. Santa Clarita Diet - IMDb 7.8 Santa Clarita Diet, kara komedi ve korkunun harmanlandığı Netflix dizilerinden. Eminim konusu sizin de ilginizi cezbedecektir: Sheila Hammond isimli kadının anlatıldığı bu yapımda Sheila, ölü ama aynı zamanda da ölü olmayan, hiçbir şey hissetmeyen bir kadındır. Sheila'nın ailesi onun en büyük destekçisidir. Bu kara komedi, sizi zaman zaman ürpertecek, zaman zaman ise kahkahalara boğacak!

Yayın Hayatı: 3 Şubat 2017 - 29 Mart 2019 Türü: Kara Mizah, Komedi, Korku Oyuncuları: Drew Barrymore, Timothy Olyphant, Liv Hewson Yönetmeni: Victor Fresco 5. The End of the F...ing World - IMDb 8.1 Netfix dizileri, ilginç konularıyla bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Son yılların en komik ve en absürt yapımlarından biri olan The End of the F...ing World dizisinde, 17 yaşında psikopat kelimesinin hakkını veren James adlı genç bir çocuğun hikayesi işleniyor. James, çocukluğundan beri her zaman yaşıtlarından farklı davranmış ve tehlikeli işlere kalkışarak başını belaya sokmuştur. Okulunu pek sevmese de, James'in sıradaki kurbanını seçmesi için burası biçilmiş kaftandır. Kurban olarak Alyssa'yı gözüne kestiren James, kurbanına güven vermesi gerektiğini düşünerek; Alyssa'ya aşıkmış gibi davranmaya başlar ama işler tahmin ettiği gibi gitmez ve genç kıza aşık olur! Son dönemin popüler Netflix dizilerinden olan bu yapımı izlemeniz lazım! Yayın Hayatı: 24 Ekim 2017 - ∞ Türü: Kara Mizah, Komedi, Suç Oyuncuları: Jessica Barden, Alex Lawther, Naomi Ackie

Yönetmeni: Jonathan Entwistle; Lucy Tcherniak 4. Orange Is the New Black - IMDb 8.1 Hapishane temalı Netflix dizilerinden olan Orange is the New Black, dram yönü olan komedilerden biri! Piper Chapman isimli kadının hapishane yaşantısı mizahi bir dille anlatılıyor dizide. Piper, nişanlı bir kadındır. Üniversite arkadaşı Alex yüzünden uyuşturucu bulundurmak suçuyla hapse atılır. Zaman geçtikçe hapishaneye uyum sağlayan Piper'ın dışarıdaki hayatı da değişmeye başlayacaktır. Eminim ki, Piper'ın edindiği arkadaşlık ilişkilerine çok güleceksiniz! Yayın Hayatı: 11 Temmuz 2013 - 26 Temmuz 2019 Türü: Kara Mizah, Komedi, Suç Oyuncuları: Taylor Schilling, Laura Prepon, Michael J. Harney Yönetmeni: Jenji Kohan 3. How I Met Your Mother - IMDb 8.3 Sadece bir tane komedi türünde Netflix dizi önerileri hakkım olsa, kesinlikle bunu HIMYM'den yana kullanırdım! İlk izlediğim dizilerden biri olan HIMYM, genellikle sizi eğlendirir ve güldürür ama bazı bölümleriyle de salya sümük ağlatır, net! Konusuna gelecek olursak; New York'ta geçen öyküde, 5 arkadaşın hikayelerini izliyoruz. Neredeyse her bölümde bu arkadaş grubunun farklı maceraları bizi, Ted'in evlendiği kadına biraz daha yaklaştırıyor! Finaline yıkılmayan var mı?

Yayın Hayatı: 19 Eylül 2005 - 31 Mart 2014 Türü: Komedi, Romantik Oyuncuları: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan Yönetmeni: Carter Bays, Craig Thomas 2. Brooklyn Nine-Nine - IMDb 8.4 Polislerin hayatını ve yaşadıkları günlük durumlarla adeta dalga geçen Brooklyn Nine-Nine, New York'un hayali 99. bölgesinde görev yapan bir grup polisin trajikomik hikayelerini anlatıyor. Sıra dışı karakter seçimleriyle en iyi Netflix dizilerinden biri olduğu kesin! Yayın Hayatı: 17 Ekim 2013 - ∞ Türü: Komedi, Suç Oyuncuları: Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews Yönetmeni: Daniel J. Goor, Michael Schur 1. Shameless - IMDb 8.6 Komedi Netflix dizileri listemizin zirvesinde ise Shameless var. Türkiye uyarlaması da bulunan dizinin konusu ise bir ailenin yapabileceklerinin sınırının olmadığını gösteriyor! Ailenin babası Frank Gallagher alkolik ve bu durumdan da oldukça memnun olan bir adamdır. En büyük çocuk olan Fiona ise, çalışıp kardeşlerinin okul masraflarını çıkartmak için çabalar. Hayır hayır, okuyunca aklınıza hemen bizim Türk yapımları gibi dram ve hüzün dolu sahneler gelmesin! Bu ailenin başına gelenler ne kadar iç acıtıcı olsa da; mizah seviyesi oldukça yüksek.

Yayın Hayatı: 9 Ocak 2011 - ∞ Türü: Komedi, Dram Oyuncuları: Emmy Rossum, William H. Macy, Ethan Cutkosky Yönetmeni: Paul Abbott, John Wells Netflix Gençlik Dizileri 5. The Society - IMDb 7.1 Gençlik başımda duman diyerek; Netflix dizileri listemize gençlik

türüyle devam ediyoruz! Bir grup lise öğrencisi gittikleri kamp sonrası evlerine döndüklerinde kasabada kimseyi bulamazlar. İş başa düşünce kendi medeniyetlerini kurmaya karar verirler, daha doğrusu zorunda kalırlar. Farklı bir dizi izleyeyim, zamanın nasıl geçtiğini anlamayayım diyenlerdenseniz; The Society dizisine mutlaka göz atmanız gerekiyor! Yayın Hayatı: 10 Mayıs 2019 - ∞ Türü: Gizem, Dram, Bilimkurgu, Gençlik Oyuncuları: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy Yönetmeni: Christopher Keyser 4. Gossip Girl - IMDb 7.4 Bir zamana damgasını vurmuş efsanevi yapım olan Gossip Girl de platforma sonradan eklenen başarılı Netflix dizileri arasında aradan geçen yıllara rağmen yerini korumayı devam ediyor. Her şey, "Gossip Girl" adındaki blog sayfasının açılmasıyla başlıyor. Unutmayın, asla Gossip Girl'ün kim ya da kimler tarafından yönetildiğini asla bilemeyeceksiniz! Hem entrikaya hem de komediye boğulayım diyenler için zamanının en popüler dizisini gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum!

Yayın Hayatı: 19 Eylül 2007 - 17 Aralık 2012 Türü: Gençlik, Komedi, Dram Oyuncuları: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley Yönetmeni: Stephanie Savage, Josh Schwartz 3. Elite - IMDb 7.5 2010'lu yılların başına damga vurmuş Gossip Girl'den sonra 2010'lu yılların sonuna damga vurmuş bir diğer yapım ile Netflix dizilerine devam ediyorum! Bir İspanyol dizisi olan Elite, halk tabakaları arasındaki çatışmayı adeta yüzümüze vuruyor. İspanya'nın zengin çocuklarının eğitim gördüğü geleceğin liderlerinin yetiştirildiği bir okula; 3 burslu öğrenci kabul edilir, önceleri çok sevinen öğrenciler, zaman geçtikçe aldıkları karardan pişman olmaya başlar. İspanya sinema ve dizi sektörünün ne kadar geliştiğinin ve ilerlediğinin en güzel örneklerinden biri olarak; Elite dizisini izlemeniz gerekiyor! Yayın Hayatı: 5 Ekim 2018 - ∞ Türü: Gençlik, Suç, Dram Oyuncuları: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Álvaro Rico Yönetmeni: Darío Madrona, Carlos Montero 2. The Vampire Diaries - IMDb 7.7 Ah, gençliğim! Yine yayında olduğu dönem boyunca bizi yakıp kavuran, haftalarca, aylarca bekleten, sabır eşiğimizi yükselten yapımlardan biri: The Vampire Diaries! Sakin bir kasada hayat akıp giderken, bir gün kasabaya iki vampir kardeş gelirse neler olur? Bu sorunun cevabını merak edenleri Netflix'e alalım!

Yayın Hayatı: 10 Ekim 2009 - 10 Mart 2017 Türü: Gençlik, Dram, Korku, Fantastik Oyuncuları: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder Yönetmeni: Julie Plec, Kevin Williamson 1. Chilling Adventures of Sabrina - IMDb 7.7 1996-2003 yılları arasında Sabrina The Teenage Witch dizisini duyan, izleyenler aranızda muhakkak vardır. Bu dizinin spin-off projesi olarak çekilen ve iki sezonu yayınlanan Chilling Adventures of Sabrina; yarı ölümlü, yarı cadı olan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. 16. yaş gününde gerçek bir cadı olmak için şeytanla anlaşma yapması gerekirken; fedakarlıkta bulunmak istemeyen Sabrina, törenden önce kaçar ve diğer cadıların hedefi haline gelir. Genç cadımızın baskı kabul etmez ruhu ve başından geçen maceraları sizi oldukça eğlendireceğinden eminim! Yayın Hayatı: 26 Ekim 2018 - ∞ Türü: Gençlik, Dram, Fantastik Oyuncuları: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis Yönetmeni: Roberto Aguirre-Sacasa Netflix Türk Dizileri 5. Hakan: Muhafız - IMDb 7.2 Türkiye için çekilen ilk orijinal Netflix yapımı olan Hakan: Muhafız yayınlanan 2 sezonuyla hem dünyada, hem de ülkemizde oldukça ses getirdi! Herkes gibi normal bir hayat süren Hakan, bir anda 15 milyon nüfuslu İstanbul'u kurtarmak zorunda kalır. Bu yolculukta ona kimler yardım edecek, neler yaşayacaktır? Yüzyıllar boyu pek çok hükümdara ev sahipliği yapmış bu şehir Hakan tarafından kurtarılmayı beklemektedir. Türk yapımı fantastik bir dizi görmek isteyenlerin kaçırmaması gereken bir yapım! Bizimkilerden bu kadar iyi bir kurgu ve senaryo beklemiyordum açıkçası! Türk yapımı Netflix fantastik dizilerinden biri olan Muhafız'ı listeye eklemek şart!

Yayın Hayatı: 26 Ekim 2018 - ∞ Türü: Dram, Fantastik, Aksiyon Oyuncuları: Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık Yönetmeni: Binnur Karaevli 4. Börü - IMDb 8.3 Son yıllarda ülkemizde artan polis, asker, özel harekat konulu yapımlardan biri de Börü. Börü'nün anlamını bilmeyenlere kısaca açıklayayım; Börü eski Türkçede kurt, yiğit, cesur anlamına gelmektedir. Börü dizisinde de ülkemizde yakın geçmişte yaşanan askeri ve siyasi olayların ele alındığını söyleyebilirim. Kahraman Türk askerinin başından geçenleri ve yaptığı fedakarlıkları izlerken gözlerinizin dolmaması mümkün değil! Yayın Hayatı: 28 Şubat 2018 - 11 Nisan 2018 Türü: Dram, Savaş, Aksiyon Oyuncuları: Ahu Türkpençe, Serkan Çayoglu, Emir Benderlioglu Yönetmeni: Alper Çağlar 3. Masum - IMDb 8.6 Gözlerinizde yaş bırakmayacak bir aile draması... Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar. Dizideki kaotik ve gizemli hava izleyicilerin heyecanını her zaman en üst seviyede tutuyor. Kaliteli bir Türk yapımı dizi istiyorsanız; Masum'u seçenekleriniz arasında bulundurmalısınız!

Yayın Hayatı: 28 Şubat 2018 - 11 Nisan 2018 Türü: Dram, Suç, Gizem Oyuncuları: Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay Yönetmeni: Seren Yüce 2. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi - IMDb 8.8 Ülkemizde sevilen polisiye dizilerinden olan Behzat Ç. Bugünlerde yeni bölümleriyle tekrar sevenlerinin karşısına çıktı. Polis akademisinden 1985 yılında mezun olmuş Behzat Ç, yazılı kanunları hiçe saymasıyla ün salmış, cinayet masasında görev yapan bir polistir. Özel hayatında da çalkantılı zaman geçirmekte, kolay kolay ikili ilişkilerinde de kimseye güvenmemektedir. Hayatta en çok değer verdiği kişi ise kızı Berna'dır. Behzat Ç; anlatım tarzı, kurgusu ve olaylara yaklaşım şekliyle diğer polisiye yapımları geride bırakmayı biliyor. Bir defa başlayan, finali görmeden dizinin başından kalkamıyor. Yayın Hayatı: 19 Ekim 2010 - ∞ Türü: Dram, Polisiye, Gizem Oyuncuları: Erdal Besikçioglu, Inanç Konukçu, Ege Aydan Yönetmeni: Ercan Mehmet Erdem, Emrah Serbes 1. Leyla ile Mecnun - IMDb 9.1 Finaliyle herkese adeta "Lost" etkisi yaratan Leyla ile Mecnun, unutulmaz karakterleri, dillere yerleşmiş replikleriyle adeta aklımıza değil kalbimize kazındı! Her canım sıkıldığımda açar izlerim, istisnasız her bölümü beni farklı duygulara sürükler. Finali hariç, finalinde kahrolmuştum.

Not: Dizi yayından kaldırıldığı için finali sonradan Star TV'de yayınlanan Ben de Özledim dizisinin içinde gösterilmişti. Yayın Hayatı: 9 Şubat 2011 - 29 Haziran 2014 Türü: Dram,Komedi, Macera Oyuncuları: Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Keskin Yönetmeni: Onur Ünlü, Murad Onbul Netflix Korku Dizileri 6. Black Summer - IMDb 6.3 En sevdiğim dizi türlerinden birine geldik, korku! Netflix korku dizileri arasında sevdiğim işlerden biri olan Black Summer neden bu kadar düşük IMDb puanına sahip bilemiyorum. Ben diziden anlıyorsam, bu dizinin hakkı asla bu puan değil! Ön yargısız bir şekilde izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dünyayı saran zombi virüsü sonrası kaçmaya, saklanmaya çalışan insanlar ve bu kaosun içinde yollarını bulmaya çalışan 4 farklı grup. Özellikle en başarılı zombi senaryolarından olan The Walking Dead'ten bu diziyi ayıran en büyük fark, zombilerin nispeten daha akıllı ve hızlı olması! İnanır mısınız, buradaki zombiler koşuyor! Bu sayede aksiyon asla düşmüyor ve bizlere de düşen bu seyir zevkinin tadını çıkartmak oluyor. İnanın sezonun sonuna nasıl geldiğimi anlamadım.

Yayın Hayatı: 11 Nisan 2019 - ∞ Türü: Korku, Dram, Aksiyon Oyuncuları: Jaime King, Justin Chu Cary, Christine Lee Yönetmeni: John Hyams, Karl Schaefer 5. Ghoul - IMDb 7.2 Yakın geleceğin Hindistan'ında ülke kaosa sürüklenmiş, mezhep çatışmaları çözülemez boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle askeri sıkı yönetim uygulanmaya başlanmıştır. Ülkede ulusalcılık ve milliyetçilik üst sınırlardadır. Bütün bu karmaşanın sonunda, gizli gözaltı merkezleri kurulmuştur. Nida Rahim, akademiden mezun olmasına çok az bir vakit kala yangından mal kaçırırcasına gözaltı merkezlerinden birinin başına atanır. Dizide verilen birçok mesajın yanında, psikolojik korku ve gerilim sevenlerin tatmin olacağını düşündüğüm bir yapım! Yayın Hayatı: 24 Ağustos 2018 Türü: Korku, Dram, Psikolojik Oyuncuları: Radhika Apte, Manav Kaul, Mahesh Balraj Yönetmeni: Patrick Graham 4. Marianne - IMDb 7.9 Netflix'in çiçeği burnunda korku dizisi Marianne, birçok korku fanatiğini korkutmayı başardı! Memleketine geri dönen, çok satan kitapları kaleme almış ünlü korku yazarı Emma Larsimon'un rüyalarını kabusa çeviren, kötü niyetli bir varlığın gerçek dünyada ortalığı birbirine kattığını keşfetmesiyle gelişen korku dolu anları bizlere aktarıyor. Korkmak isteyenlerin mutlaka listelerine eklemelerini tavsiye ediyorum!

Yayın Hayatı: 13 Eylül 2019 - ∞ Türü: Korku Oyuncuları: Victoire Du Bois, Lucie Boujenah, Tiphaine Daviot Yönetmeni: Samuel Bodin 3. The Originals - IMDb 8.2 İlk kez The Vampire Diaries dizisinde tanıştığımız 1000 yıllık köklü bir aile ile tanışmaya hazır mısınız? Dizinin konusunda bundan 1000 küsur sene önce ailenin cadı annesi çocuklarını kurt adamlardan korumak ister ve çocuklarına bir büyü yapar. Bu büyü sonucunda çocuklar ölümsüz olurlar ama kana karşı olan zaafları babaları tarafından nefretle karşılanmaktadır. The Vampire Diaries'in spin-off yapımı sayılabilecek The Originals, vampir dizisi sevenlerin vazgeçemediği yapımlar arasında yerini alıyor. Yayın Hayatı: 3 Ekim 2013 - 1 Ağustos 2018 Türü: Korku, Drama, Fantastik Oyuncuları: Joseph Morgan, Daniel Gillies, Claire Holt Yönetmeni: Julie Plec 2. The Walking Dead - IMDb 8.5 En kült zombi dizilerinden biri olduğu kesin, aynı isimli çizgi romanından uyarlanan bu yapım aslında, "Yaşayan Ölüler"in zombiler değil de hayatta kalan insanlar olduğunu sezonlar geçtikçe anlıyoruz. Diğer verilen önemli mesajlardan biri de insanların kendi yaşamları uğruna, diğer insanların hayatlarını nasıl hiçe saydığı. Belirli kurallar ve bu kuralları uygulayan insanlar olmadıkça insanoğlunun çirkinleşme sınırının olmadığını görmek insanı şaşırtıyor.

Yayın Hayatı: 31 Ekim 2010 - ∞ Türü: Korku, Drama, Fantastik Oyuncuları: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride Yönetmeni: Frank Darabont, Angela Kang 1. The Haunting of Hill House - IMDb 8.7 İddia ediyorum Netflix'in 2018 yılında çıkarmış olduğu en iyi yapım! Uzun zamandır bu kadar kaliteli bir dizi izlememiştim. Klasik korku ögelerinden uzak. Siz acı dolu dram sahnesine odaklanmışken bir anda oturduğunuz yerden zıplatıyor! Hem ağladım hem gerildim ve korktum. Dizideki flashbackler, oyunculuk seçimleri, kurgu, çekimin kalitesi hepsine ayrı ayrı hayran kaldım. Crain ailesi yeni taşındıkları evden, birkaç ay sonra trajik bir olay sonucu kaçmak zorunda kalır, aile fertlerinden biri hariç... Aradan 26 yıl geçer, bütün kardeşler artık yetişkin olmuş ve kendi hayatlarını kurmuştur ama hiçbiri babasını o geceden sonra affedemez. Kardeşlerin en küçüğü olan Nell, travmatik olaylar yaşamaya devam eder, bir gün Tepedeki Ev'in onu çağırmasıyla her şey alt üst olur ve bütün aile bir araya toplanır. Ah o Kırmızı Oda! Yayın Hayatı: 12 Ekim 2018 - ∞

Türü: Korku, Drama, Gizem Oyuncuları: Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel Yönetmeni: Mike Flanagan Netflix Drama Dizileri 11. Prison Break - IMDb 8.3 Son sezonun iptal edilmesiyle hayranlarını hem üzdü hem de sevindirdi. Lincoln ve Michael'ı yeniden görmek hepimizi çok heyecanlandırıyor olsa da son sezon, ilk 4 sezonun yerini tutmadı. Dahi bir inşaat mühendisi olan Michael Scofield, abisi Lincoln'un işlemediği bir suç yüzünden idam edileceğini öğrenince onu hapishaneden kaçırmaya karar verir. Hapishane krokilerini vücuduna dövme yaptırır ve A'dan Z'ye bütün süreci planlar. Ardından göstermelik bir banka soygununa karışır ve kendini abisinin yanında bulur ama bu planı uygulayabilmesi için bazı mahkumlardan yardım alması ve hatta bir doktoru kendine aşık etmesi gerekmektedir. 5 sezon boyunca tansiyonun ve gerilimin düşmediği Prison Break, kesinlikle gelmiş geçmiş en başarılı yapımlardan biri! Yayın Hayatı: 16 Haziran 2006 - 31 Mayıs 2017 Türü: Aksiyon, Drama, Gizem Oyuncuları: Dominic Purcell, Wentworth Miller, Amaury Nolasco Yönetmeni: Paul Scheuring

10. After Life - IMDb 8.4 Dram ve komedinin aynı lezzette buluştuğu yapımlardan biri de en yeni Netflix dizilerinden olan After Life! Mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından ağır bir depresyon geçirir ve ani bir karar alır. Tony artık insanlara içinden geldiği gibi davranmaya başlar. Kendisi de dahil olmak üzere hiç kimseyi umursamamaya başlayan Tony'nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Arkadaşları onu eski haline döndürmeye çalışırken, Tony bu halinden çok memnun gözükür ve değişmek istemez. Şu sözün güzelliği için bile bu dizi izlenir: "Bir toplum; yaşlı adamların, gölgesinde asla oturamayacaklarını bildikleri ağaçları dikmeye başladığında gelişir." Yayın Hayatı: 8 Mart 2019 - ∞ Türü: Komedi, Drama Oyuncuları: Ricky Gervais, Tom Basden, Tony Way Yönetmeni: Ricky Gervais 9. Mad Men - IMDb 8.6 Final yapan güzel bir dönem dizisi olan Mad Men, yeniden açıp izleme isteği uyandıran arşivlik bir yapım. 1960'lı yılların New York'unda sizi herkesin bir şeyler sattığı ve hiçbir şeyin beklentiniz doğrultusunda gerçekleşmediği sürprizlerle dolu bir dünyaya, reklamcılığın güçlü ve görkemli altın çağına götürüyoruz. Egonun hüküm sürdüğü bu dünyada esas oyuncular satış sanatındaki ustalıklarını sergilerken, bazen satışa çıkan; kendi özel hayatları olacaktır. 60'lı ve 70'li yılların Amerika'sının anlatıldığı bu yapımı entrika seven izleyicilere özellikle tavsiye ediyorum.

Yayın Hayatı: 19 Temmuz 2007 - 17 Mayıs 2015 Türü: Dram Oyuncuları: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser Yönetmeni: Matthew Weiner 8. Sons of Anarchy - IMDb 8.6 Motosiklet Kulübü MC, Kaliforniya'nın küçük bir şehrinde, kanun adamlarına karşı kendi yasa dışı varlığını korumaya çalışır. Kulüp, bir yandan içinde bulunduğu kuralsız yaşamını sürdürmeye çalışırken, diğer taraftan da bölgenin suç ve uyuşturucu ağına karşı direnç göstermek zorunda kalır. Şimdi zaman, Haley Davidosnlar, Night Trainler ve Road Kingler'in zamanı. Sons of Anarchy, Amerika'da uzun yıllardan bu yana varlığını sürdüren motosiklet çetelerinin yaşamlarını gözler önüne seriyor. Para, kan ve gücün çekiciliğine dair sürükleyici bir dizi. İlgisi olanların mutlaka izlemesi gereken bir yapım! Yayın Hayatı: 3 Ekim 2008 - 9 Aralık 2014 Türü: Dram, Suç Oyuncuları: Charlie Hunnam, Katey Sagal, Mark Boone Junior Yönetmeni: Kurt Sutter 7. Mindhunter - IMDb 8.6 Polisiye ve suç dizisi arayanlar için ilaç gibi gelecek bir dizi: Mindhunter. Hatta yakın dönemde Netflix'te yeni sezonu yayınlandı. FBI'ın özel bir biriminde görevli ajan Holden Ford ve ortağı Bill Tench kötü şöhretli seri katilleri ve tecavüzcüleri araştırmaya başlar. Acımasız olayları araştırdıkça yeni profil çıkarma teknikleri geliştirirler. Bu iki ortağın kullandığı yöntemler sizi hayrete düşürecek. IMDb puanını sonuna kadar hak eden yapımlardan olan Mindhunter'ı listenize ekleyip, en azından şans vermeniz gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim!

Yayın Hayatı: 13 Ekim 2017 - ∞ Türü: Dram, Suç Oyuncuları: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv Yönetmeni: Joe Penhall 6. The Crown - IMDb 8.7 Yüzyıllardır hakimiyetini sürdüren İngiliz Kraliyet Ailesi, şaşalı bir hayat, sonsuz zenginlik, sonsuz şöhret ve sonsuz itibar... Bunlar Windsor ailesinin görünen yüzü. Bir de buz dağının görünmeyen tarafı var. Genç yaşta Kraliçe olmak zorunda kalan ve bütün ülkenin sorumluluğunu yüklenen Elizabeth Alexandra Mary Windsor'ın hayatının anlatıldığı biyografik dizide, Elizabeth'in ailevi ve kişisel sorunları; kraliçeliğin ağır yükünü izliyoruz. Dönem tarihini oldukça başarılı anlatan The Crown'u dram, biyografi ve dönem dizileri seven herkese tavsiye ediyorum. Eminim ki benim gibi çok seveceksiniz! Yayın Hayatı: 4 Kasım 2016 - ∞ Türü: Dram, Tarih Oyuncuları: Claire Foy, Matt Smith, Olivia Colman Yönetmeni: Peter Morgan 5. Better Call Saul - IMDb 8.7 Breaking Bad'in en az onun kadar başarılı spin-off projesi olan Better Call Saul'da Breaking Bad'ten tanıdığımız Saul Goodman'ın Jimmy McGill haliyle tanışıyor ve Saul Goodman olma sürecini izliyoruz. Better Call Saul her ne kadar üçkağıtçı avukatımızın üzerine kurulu bir dizi olsa da Gus Fring ve Mike Ehrmantrut'ın da hikayelerine dahil oluyor ve onların karakter gelişimlerini de izliyoruz. Ayrıca Hector Salamanca ve Gus Fring arasında oluşan düşmanlığın sebebini öğrenmek de keyif vermiyor değil! Kişisel fikrim; sanırım Better Call Saul dizisini, Breaking Bad'ten daha çok seviyorum. Benim gibi Breaking Bad hayranlarının kaçırmaması gereken bir yapım! Bu dizide en sevdiğim şey kesinlikle karakter gelişimleri, o kadar ağır ve ince ince işleniyor ki; hayranlık duyuyorsunuz! Bu arada Bob Odenkirk başka bir rolde oynasa alışamam sanırım, birkaç yıl How I Met Your Mother'da avukat rolüyle izledim, ardından 5 sezon Breaking Bad'te ve 4 Sezonda Better Call Saul olmak üzere 9 yıl yine avukat olarak karşımıza çıktı. Aksini düşünemiyorum!

Yayın Hayatı: 8 Şubat 2015 - ∞ Türü: Komedi, Dram Oyuncuları: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks Yönetmeni: Vince Gilligan, Peter Gould 4. Peaky Blinders - IMDb 8.8 Dönem dizilerinin belki de en iyi uyarlamalarından biri de şüphesiz ki Peaky Blinders! Shelby'ler 1919 yılının Birmingham’ında "namı bilinen" ve sözü geçen insanlardır. Bu itibarın sağlanması ve korunması için aile, düzenli olarak illegal işler yapmakta ve çete ile mafya arasında sayılabilecek bir oluşum yönetmektedir. Shelby ailesinin hayatları hareketli ve yolunda giderken; çetenin bir yanlışlık sonucu gizlice Libya’ya gönderilmek istenen silahları çalmasıyla altüst olur. Zira silahlar devlet eliyle Libya'ya gönderilmektedir, bu silahların çalınması üst kademelerdeki pek çok devlet görevlisini oldukça öfkelenmesine sebep olur. Sadece Cillian Murphy'in muazzam oyunculuğu için bile izlenir bu yapım! Yayın Hayatı: 12 Eylül 2013 - ∞ Türü: Suç, Dram Oyuncuları: Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory Yönetmeni: Steven Knight 3. Narcos - IMDb 8.8 Pablo Escobar'ın krallığının başladığı yer olan Kolombiya'nın eşşiz doğal güzelliklerine hoş geldiniz! Dünyanın belki de en tanınan uyuşturucu baronu olan Pablo Escobar'ın hayat hikayesinin anlatıldığı bu yapımda; Escobar ile uyuşturucuyla mücadele dairesinde çalışan Meksika kökenli ajan Javier Pena'nın mücadelesini izliyoruz! Bir yanda uyuşturucudan sönen hayatlar sayesinde Kolombiya'nın en zengin adamı olan Escobar, bir yanda da Escobar'ın peşinden bir an olsun ayrılmayan, onu yakalamaya çalışan Javier Pena ve Steve Murphy. Bu savaşın galibi acaba kim olacak? Buram buram kalite kokan bu yapım eminim sizlerde de "uyuşturucu" etkisi yaratacak!

Yayın Hayatı: 28 Ağustos 2015 - 1 Eylül 2017 Türü: Suç, Dram, Biyografi Oyuncuları: Pedro Pascal, Wagner Moura, Boyd Holbrook Yönetmeni: Carlo Bernard, Chris Brancato, Doug Miro 2. House of Cards - IMDb 8.8 Politika aşıklarını buraya alabilir miyiz? İşte karşınızda Beyaz Saray'ı ele geçirmek için her şeyi göze alan acımasız bir politikacı olan Frank Underwood'un hikayesini fazlasıyla gerçekçi bir dille anlatan House of Cards! Michael Dobb'sun romanından uyarlanan bir yapım ayrıca House of Cards. Başkent Washington'da geçen hikayede; Güney Carolina 5. bölge Demokrat Parti adayı olarak seçilen Frank Underwood, Dış İşleri Bakanı olarak atanacağını düşünür ve bu makam için canını dişine takar. Ancak işler düşündüğü gibi gitmez. Underwood, eşi Claire ile birlikte acımasız olduğu kadar yaratıcı planlar geliştirerek, istediği pozisyona ulaşmak için herhangi ahlaki değer gözetmeyecektir. Yayın Hayatı: 1 Şubat 2013 - 2 Kasım 2018 Türü: Dram Oyuncuları: Kevin Spacey, Michel Gill, Robin Wright Yönetmeni: Beau Willimon 1. Breaking Bad - IMDb 9.5 Netflix'te bulunan sanırım en yüksek puanlı yapım! Efsanelerin efsanesi Breaking Bad! Baş kahramanımız Walter White; Amerika'nın New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde sıradan bir lisede kimya öğretmeni olan, ailesiyle birlikte neredeyse sıkıcı diyebileceğimiz bir hayat süren normal bir adamdır. Bu sıkıcı hayatı akciğer kanseri olduğunu öğrendiği gün tamamen değişir. Ölünce ailesinin para sıkıntısı çekmemesi için meth "pişirmeye" başlayan Walter, öğrencilerinden biri olan Jesse Pinkman'la ortak olup beraber pişirmeye ve satmaya başlar. Zamanla bu işin kolay olmayacağını ve risk almaları gerektiğini anlarlar. 5 sezon boyunca Walter White'ın Heisenberg olma yolcuğunu şahit oluyoruz! Her dizi sever insanın izlemesi gerektiğini düşünüyorum, iyi seyirler yo!

Yayın Hayatı: 20 Şubat 2008 - 29 Eylül 2013 Türü: Dram, Suç Oyuncuları: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn Yönetmeni: Vince Gilligan Netflix Kore Dizileri 3. Hwarang - IMDb 8.1 Dev listemizde Kore hayranlarını da unutmadık! Bu dizide Silla krallığı (MÖ 57 - MS 995) döneminde, genç erkeklerden oluşan Hwarang (Çiçek Çocuklar) adındaki bir grup gencin hikayesi anlatılmaktadır. Üç Krallık dönemi boyunca kılıç ve atçılık da usta düzeydeki gençler arasından seçilen Hwarang'lar Silla Hanedanlığında oldukça önemi rol üstlenmişlerdir. Hwarang'lar, savaşçı kişiliklerinin yanında görünüşlerinin de oldukça mükemmel olmasıyla tanınmaktadırlar. Hatta kendi geleneklerine göre, savaşa gitmeden önce yüzlerini boyayıp küpe de takmayı ihmal etmezlermiş. Hem dram hem komedi! Bu harman yapımı izlemeyen Kore sevenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum! Yayın Hayatı: 19 Aralık 2016 - 21 Şubat 2017 Türü: Dram, Komedi Oyuncuları: Da-In Lee, Won-hae Kim, Hyun Joon Kim Yönetmeni: Yun Seong-Sik 2. Good Doctor - IMDb 8.1 Sıradaki yapım, bugünlerde Fox ekranlarında uyarlamasını yaptığımız Mucize Doktor dizisinin orijinal Güney Kore versiyonu olan Good Doctor! Park Min-Jae otizm ve gelişim bozukluğuna sahip genç bir çocuktur. Zekâ yaşı ancak 10 yaşında bir çocuk ile denktir. Fakat cerrahi alanda inanılmaz yeteneklidir ve bu sebeple çocuk cerrahı olmuştur. Kim Do-Han ise ülkenin en iyi çocuk cerrahıdır. Park Min-Jae'nin gelmesiyle beraber ikili arasında çatışmalar başlar. Otizm farkındalığı yaratan bu diziyi izlememenin bahanesi olamaz!

Yayın Hayatı: 5 Ağustos 2013 - 8 Ekim 2013 Türü: Dram, Romantik, Komedi Oyuncuları: Joo Won, Chae-won Moon, Sang-uk Joo Yönetmeni: Jae-Beom Park 1. Kingdom - IMDb 8.3 Kingdom, hanedanlığı etkisi altına alan salgından kurtarmaya çalışan bir prensin kötülüğe karşı açtığı savaş konu ediliyor. Güney Kore’de hüküm süren bir krallık, yozlaşma ve açlık karşısında diz çökmek zorunda kalır. Krallığın başına gelen felaketler yalnızca bununla da sınırlı değildir. Bulaştığı insanı canavara dönüştüren bir salgın hızla yayılmaktadır. Ölen kral ve diğer insanlar salgının etkisi ile canavar olarak dirilir. Haksız yere ihanetle suçlanan veliaht prens, babasının başına gelenleri öğrenmek için hanedanlığa doğru yola koyulur. İlginç yapımlarla bizi şaşırtmaya devam eden Netflix, bu defa Güney Kore sinemasıyla, günümüz sevilen korku ögelerinden biri olan zombileri birleştirdi. Tam izlemelik bir dizi olmuş, kaçırmayın derim! Yayın Hayatı: 25 Ocak 2019 Türü: Dram, Aksiyon, Korku Oyuncuları: Doona Bae, Greg Chun, Jun-ho Heo Yönetmeni: Kim Seong-Hun

Netflix Animasyon Dizileri 5. Disenchantment - IMDb 7.2 Bir gün; bir prenses, bir şeytan ve bir elf bara girerler... Fıkra böyle başlamıyordu sanki. Neyse, ben de size fıkra anlatmıyorum zaten! DreamLand, Orta çağ'da yıkılmak üzere olan bir krallıktır. Kral Zog tarafından, Prenses Bean istemediği bir kişiyle evlendirilmek üzeredir. Düğün hediyelerinden biri de uzak diyarlardan gönderilen bir şeytan olan Luci'dir. Tören esnasında ise beklenmedik misafir bütün düğünü altüst eder: Şeker Diyarı'ndan kaçan Elfo! Bu ilginç üçlünün başından geçen maceraların anlatıldığı Disenchantment, sizi hem çok güldürecek hem de günümüz atıflarıyla da çok eğlendirecek. Özellikle kilise sahnesi müthiş değil miydi? Animasyon izlemeyi sevenlerin mutlaka şans vermesi gerekiyor. Yayın Hayatı: 17 Ağustos 2018 - ∞ Türü: Animasyon, Komedi, Macera Seslendirenler: Robin Atkin Downes, Abbi Jacobson, Eric André Yönetmeni: Matt Groening, Josh Weinstein 4. Big Mouth - IMDb 8.0 Karşınızda -her ne kadar ergenlik konusu içerse de-; popüler yetişkin animasyonlarından Big Mouth var! Kara mizahın dibinin ekmekle sıyrıldığı bu yapımda ergenliğe yeni adım atmış karakterlerimizin yaşadıklarını anlatıyor. Tabii bunu böyle dümdüz anlatmıyor. Erkek ve kadın hormon canavarlarımız var. İşte bu canavarlar bize ergenliğimizi veren canavarlar. Dizi ergenliği ve buna bağlı cinsel yönelimleri bütün sapkın yönleriyle ve absürtlüğü ile gözler önüne seriyor.

Yayın Hayatı: 29 Eylül 2017 - ∞ Türü: Animasyon, Komedi, Romantik Seslendirenler: Nick Kroll, John Mulaney, Jessi Klein Yönetmeni: Jennifer Flackett, Andrew Goldberg, Nick Kroll 3. Family Guy - IMDb 8.1 Son yılların popüler animasyonlarından olan Family Guy, The Simpsons’a benzer bir aile komedisi içeriyor. Baba işçi, aile orta halli, üç çocukları, bir de köpekleri var. Baba Peter Griffin sık sık kendi antikalıklarının ceremesini çeken Katolik bir İrlandalı-Amerikalı. Dizi devam ederken, kısmen de Afrikalı-Amerikalı olduğunu öğreniyor. Evin annesi Louis, aslında piyano öğretmeni ama evde çocuklarına bakıyor ve çalışmıyor. Louis, zengin ve sosyetik Pewterschmidt ailesinden geliyor. Ergen kızları Meg Griffin, güzellik standartlarına uymadığı için hep alay konusu oluyor. Oğul Chris ise, pek çok yönden babasının genç bir versiyonundan farksız. Bu ailenin başına gelenler eminim sizi çok güldürecek! Yayın Hayatı: 11 Nisan 1999 - ∞ Türü: Animasyon, Komedi Seslendirenler: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green Yönetmeni: Seth MacFarlane, David Zuckerman