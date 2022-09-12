Ödülleri toplamıştı! Türkiye’nin Oscar aday adayı “Kerr” filmi oldu

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.

KERR FİLMİNİN KONUSU

İlk gösterimini 2021 Antalya Film Festivali'nde yapan Tayfun Pirselimoğlu imzalı Kerr filmi, İstanbul Film Festivali ve Antalya Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ödüllerini almıştı. Hikayesini yönetmenin aynı adlı kitabından alan Kerr'in başrollerinde Erdem Şenocak, Jale Arıkan ve Rıza Akın yer alıyor. Film, babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olan Can'ın hikayesini anlatıyor.



