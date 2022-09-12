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  4. Ödülleri toplamıştı! Türkiye’nin Oscar aday adayı “Kerr” filmi oldu

Ödülleri toplamıştı! Türkiye’nin Oscar aday adayı “Kerr” filmi oldu

12.09.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

95. Akademi Ödülleri, En İyi Uluslarası Film kategorisi için Türkiye'nin aday adayı belli oldu. Tayfun Pirselimoğlu imzalı Kerr, bu yıl Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" adayı olabilmek için yarışacak.

Ödülleri toplamıştı! Türkiye’nin Oscar aday adayı “Kerr” filmi oldu

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.

KERR FİLMİNİN KONUSU

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İlk gösterimini 2021 Antalya Film Festivali'nde yapan Tayfun Pirselimoğlu imzalı Kerr filmi, İstanbul Film Festivali ve Antalya Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ödüllerini almıştı. Hikayesini yönetmenin aynı adlı kitabından alan Kerr'in başrollerinde Erdem Şenocak, Jale Arıkan ve Rıza Akın yer alıyor. Film, babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olan Can'ın hikayesini anlatıyor.

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