Gişe rekortmeni filmin devam geliyor! Avatar 2 vizyon için geri sayarken üçüncü ve dördüncü yolda

Disney'in D23 Expo etkiliğine Yeni Zelanda'dan video bağlantısıyla katılan Cameron, Aralık'ta vizyona girecek Avatar 2'nin post prodüksiyon sürecinde olduğunu belirttikten sonra, Avatar 3'ün çekimlerinin devam ettiğini ve 4. filmin yapımın sürecinin resmen başladığını duyurdu.

YÖNETMEN KOLTUĞUNU DEVREDEBİLİR

Cameron, geçtiğimiz aylarda Empire Magazine ile gerçekleştirdiği röportajda "Avatar filmleri her şeyi tüketiyor. Geliştirmekte olduğu heyecan verici başka şeyler de var. Sanırım zamanla, üçüncü ya da dördüncü filmden sonra, yönetmen koltuğunu güvenebileceğim başka bir yönetmene devretmeyi ve ilgilendiğim diğer şeyleri yapmayı düşüneceğim." diyerek 4. ve 5. filmlerin yönetmenliğini devredebileceğini belirtmişti. Ancak D23 konuşmasında bununla ilgili herhangi ek bir açıklamada bulunmadı.



