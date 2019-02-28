Odunla vurdu, bıçaklayarak canını aldı! Korkunç olayın cezası belli oldu

Olay merkez Osmangazi ilçesinde geçen yıl 23 Nisan'da meydana geldi. Trans birey Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile 'yol verme' yüzünden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yola devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre, Yıldırım, kendisini takip eden Bayraktar ile evinin önünde kavga etti. Yıldırım, Bayraktar'ı sopa ile eline vurup, yere düşürdüğü bıçağı alarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Can Görkem Bayraktar yaşamını yitirirken, 12 yıl önce de İzmir'de sevgilisini öldürdüğü belirlenen Derya Yıldırım tutuklandı.
Hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Derya Yıldırım için Cumhuriyet Savcısı, toplanan deliller sonucunda sanığın TCK 81/1 maddesi gereğince müebbet hapis cezasına talep etti.
Davanın karar celsesi görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Derya Yıldırım, öldürülen gencin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Yıldırım, cinayeti kasten işlemediğini ve eyleminin meşru müdafaa olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Yıldırım'a önce 'kasten adam öldürmekten' müebbet hapis cezası verdi ardından suçun ağır tahrik altında işlendiğini kanaat getirerek cezayı 18 yıla indirdi.
Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düştü
Uyuyan kadını yangından kedisi kurtardı
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İlk kez yapılıyor
İlber Ortaylı: Anlamaya psikolojimiz yetmez!
Dünyada en iyisi Türkiye'de! Mucivezi kum 100 yılı aşkın süredir tedavi için kullanılıyor
Bu yazı bekar kadınlara özel! Sizi bir tek biz anlarız
Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle
Son haline kendisi bile inanamıyor!
Tinder Tinder olalı böylesini görmedi!
Anlam vermek mümkün değil!
Haftanın en komik tweetleri burada! Kaçırmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum