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Office 365 fiyatı Türkiye’de oldukça yüksek bir zam aldı

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TEKNOLOJİ  | 17.08.2019 09:00 | Son Güncelleme

Office 365 kullanmak Türkiye’de oldukça pahalıya patlayacak gibi görünüyor. İşte yeni fiyatlar.

Office 365 fiyatı Türkiye’de oldukça yüksek bir zam aldı

Dolar ve Euro kurundaki önlenemeyen artış geçtiğimiz aylarda yavaş yavaş fiyatlara yansımıştı. Spotify, Apple Music, Netflix, Xbox Live Gold ve PS Plus gibi aylık/yıllık üyelik sistemi ile çalışan servisler bu doğrultuda fiyatlarına zam yapmıştı. Bugün ise zam haberi ile karşımıza Microsoft çıktı.

Microsoft Office uygulamaları olan Outlook, Word, Excel, PowerPoint ve OneDrive‘ın yer aldığı Office 365 paketinin Türkiye fiyatlarına bugün zam yapılacağı açıklandı. Office 365 Ev paketi için önceden yıllık 478 TL ödemeniz gerekiyordu. Son zamlardan sonra bu fiyat 539.99 TL‘ye yükseldi.

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Aylık 39 TL olan fiyat ise 54.99 TL‘ye yükseldi. Oldukça yüksek bir zam yapan Microsoft’un bu zammı kurlara bağlaması bekleniyor. Amerika’da ise bu paket yıllık 99 dolar ve aylık ise 9.99 dolar. Yani Microsoft’un artık dolar kurunu direkt olarak çevirdiğini Türkiye’ye özel fiyatlandırma uygulamadığını söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
office 365 microsoft

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