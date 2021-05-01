Öfkeli Aşıklar filmi konusu nedir? İşte Öfkeli Aşıklar filminin oyuncuları...

Asıl ismi The Upside of Anger olan Öfkeli Aşıklar filmi televizyonda izleyici ile buluşuyor. İzleyiciler 2005 yılında vizyona giren ve Joan Allen, Kevin Costner ve pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı filmin detaylarını sorguluyor. Peki Öfkeli Aşıklar filmi hangi ülkenin yapımı ve oyuncuları kimler?

ÖFKELİ AŞIKLAR FİLMİ HANGİ ÜLKENİN YAPIMI VE KONUSU NE?

ABD yapımı Öfkeli Aşıklar filmi 11 Mart 2005 tarihinde ABD'de vizyona girmiştir. Öfkeli Aşıklar filminde Terry Wolfmeyer, kocasının kendisini terk edişinin sonrasında dört kızı ile birlikte yaşamakta olan bir kadındır. İçinde bulunduğu mutsuzluğa dair en büyük avunma yöntemini içkiye sığınmakta bulmuştur. Bu sırada yaşadığı sorunlarda ona destek veren komşusu Denny'e karşı duygular beslemeye başlar. Aralarındaki bağ giderek romantik bir boyuta taşınırken, kızlarının sorunları da ayyuka çıkar. Bu romantik ilişkiden de etkilenmektedirler. Terry için hayat giderek daha sorunlu bir hal almaya başlayacaktır.

ÖFKELİ AŞIKLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Joan Allen

Kevin Costner

Mike Binder

Tom Harper

Danny Webb

Erika Christensen

Keri Russell

Alicia Witt

Evan Rachel Wood



