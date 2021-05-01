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Öfkeli Aşıklar filmi konusu nedir? İşte Öfkeli Aşıklar filminin oyuncuları...

01.05.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005 senesinde vizyona giren ve asıl ismi The Upside of Anger olan Öfkeli Aşıklar filmi televizyonda izleyici ile buluşacak. Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen'ın başrolleri üstlendiği film izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Öfkeli Aşıklar filmi hangi ülkenin yapımı? Öfkeli Aşıklar filmi konusu ne? İşte Öfkeli Aşıklar filminin oyuncuları...

Öfkeli Aşıklar filmi konusu nedir? İşte Öfkeli Aşıklar filminin oyuncuları...

Asıl ismi The Upside of Anger olan Öfkeli Aşıklar filmi televizyonda izleyici ile buluşuyor. İzleyiciler 2005 yılında vizyona giren ve Joan Allen, Kevin Costner ve pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı filmin detaylarını sorguluyor. Peki Öfkeli Aşıklar filmi hangi ülkenin yapımı ve oyuncuları kimler?

ÖFKELİ AŞIKLAR FİLMİ HANGİ ÜLKENİN YAPIMI VE KONUSU NE?

ABD yapımı Öfkeli Aşıklar filmi 11 Mart 2005 tarihinde ABD'de vizyona girmiştir. Öfkeli Aşıklar filminde Terry Wolfmeyer, kocasının kendisini terk edişinin sonrasında dört kızı ile birlikte yaşamakta olan bir kadındır. İçinde bulunduğu mutsuzluğa dair en büyük avunma yöntemini içkiye sığınmakta bulmuştur. Bu sırada yaşadığı sorunlarda ona destek veren komşusu Denny'e karşı duygular beslemeye başlar. Aralarındaki bağ giderek romantik bir boyuta taşınırken, kızlarının sorunları da ayyuka çıkar. Bu romantik ilişkiden de etkilenmektedirler. Terry için hayat giderek daha sorunlu bir hal almaya başlayacaktır.

ÖFKELİ AŞIKLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Joan Allen
Kevin Costner
Mike Binder
Tom Harper
Danny Webb
Erika Christensen
Keri Russell
Alicia Witt
Evan Rachel Wood


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