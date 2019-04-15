Öfkeli fil bakıcısını yerden yere vurarak öldürdü

Hindistan’ın Edava kentinde meydana gelen olayda, fil bakıcılığı yapan Baiju, filin saldırısına uğradı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, filin yere düşmüş olan seyise saldırdığı ve seyisin arkadaşlarının file taş atarak durdurmaya çalıştığı görülüyor. Filin ise hortumu ile seyisi kaldırarak yere vurduğu görülüyor. Yaşanan olayda, seyis olan Baiju, hayatını kaybetti. (DHA)

