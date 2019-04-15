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Öfkeli fil bakıcısını yerden yere vurarak öldürdü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Hindistan’da fil seyisi olan Baiju (45) bir filin saldırması sonucu hayatını kaybetti. Yaşananlar amatör kameralarca kaydedildi.

Hindistan’ın Edava kentinde meydana gelen olayda, fil bakıcılığı yapan Baiju, filin saldırısına uğradı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, filin yere düşmüş olan seyise saldırdığı ve seyisin arkadaşlarının file taş atarak durdurmaya çalıştığı görülüyor. Filin ise hortumu ile seyisi kaldırarak yere vurduğu görülüyor. Yaşanan olayda, seyis olan Baiju, hayatını kaybetti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan fil

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