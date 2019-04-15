Öfkeli fil bakıcısını yerden yere vurarak öldürdü

Hindistan’ın Edava kentinde meydana gelen olayda, fil bakıcılığı yapan Baiju, filin saldırısına uğradı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, filin yere düşmüş olan seyise saldırdığı ve seyisin arkadaşlarının file taş atarak durdurmaya çalıştığı görülüyor. Filin ise hortumu ile seyisi kaldırarak yere vurduğu görülüyor. Yaşanan olayda, seyis olan Baiju, hayatını kaybetti. (DHA)
Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti
67 yaşındaki zanlı çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi! Uzmanlar uyardı
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'salgın' genelgesi
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum