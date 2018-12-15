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Öfkeli kadın sürücü önce sopayla vurdu, ardından arabayla defalarca çarptı

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İLGİNÇ HABERLER  | 15.12.2018 10:04 | Son Güncelleme

Meksika'da yaşanan olayda, yol kavgası yüzünden çılgına dönen kadın, diğer kadın sürücünün aracına önce beyzbol sopasıyla vurdu, ardından arabasına binerek diğer araca defalarca çarptı.

Yol kavgasında deliye dönen kadın sürücü, diğer kadın sürücünün arabasına beyzbol sopası ile saldırdı. Aracına saldırı sonrası neye uğradığını şaşıran diğer kadın sürücü ise araçtan inerek yol kenarında olanları izlemeye başladı. Arabaya zarar veren sürücünün öfkesi bir türlü dinmeyince tekrar arabasına bindi ve direksiyonu az önce zarar verdiği araca çevirdi. Defalarca araca çarpan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tüm bunlar olurken diğer sürücü ise arabasından inip, şaşkınlıkla olan biteni telefonuna kaydediyordu.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika kavga araba

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