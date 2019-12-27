"Oflu Hoca", sigaranın zararlarını 128 yıl önce anlatmış

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILMAZ - "Oflu Hoca" olarak bilinen Osmanlı döneminin din adamlarından Mehmet Emin Efendi'nin sigara ve nargilenin zararlarını anlatmak için 1891'de yazdığı Osmanlıca risale, "Oflu Hocanın Sigara Manifestosu" adıyla Türkçe olarak yayımlandı.

Kitabın içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Elmalı şunları kaydetti:

"Osmanlıca baskıyı Türkçeye çevirirsek 'Kardeşleri sigara hakkında aydınlatan risale' anlamına geliyor. Kitabı üç bölüme ayırmış. Birinci bölümde sigaranın İslam'a göre haram ve yasak olduğunu bütün dini yayınlardan toplamış. Bunları 23 madde halinde sıralamış. Buna belli bir sorumluluk bilinci içinde ciddi kafa yormuş. İkinci bölümde, sigaranın zararlarını 43 başlık altında anlatmış. Hakikaten enteresan, 43 başlık kimsenin aklına gelmez. Bundan sonra da sigarayı bırakanların, tövbe edenlerin kazanımlarını bir başlık altında toplamış, 20 madde de orada sıralamış. Ondan sonra da nargile hakkında görüşlerini yazmış."

Sigara risalesini yayımladıktan sonra Oflu Mehmet Emin Hoca'nın tütün localarının baskısıyla iki yıl sürgün cezasına çarptırıldığını anlatan Elmalı, şu bilgileri verdi:

"Sorumluluk bilinci taşıyan bir aydın olarak birçok riski göze almış, bu bedeli de sürgün olarak ödemiş. Sürgün edilmiş ama daha sonra millet Emin Efendi'nin kıymetini bilmiş. Bunu nereden çıkarıyorum? Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi yanına onu defnetmişler. Kabrine gidilince Fatiha okunması gereken çok değerli bir insan."