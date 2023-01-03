Rıdvan Dilmen canlı yayında bir anda ayaklandı! Murat Kosova da şaşkınlığını gizleyemedi...

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son dakikasında Antalyaspor'un attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Spor kamuoyunu ikiye bölün pozisyon hakkında Rıdvan Dilmen kendi yorumunu açıkladı. Bunun yanında Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan Rıdvan Dilmen, sosyal medyada gündem oldu.

"OFSAYT KARARI DOĞRU"

"Son pozisyon tartışmaya açık bir pozisyon. Görüntü net olarak gelirse bize, ancak o an yorumlayabiliriz. Antalyalı oyuncunun aktif alanda olmadığını düşündüm. Sonraki açıdan Haji Wright'ın pozisyonu bizim önümüze getirildi. Bizim önümüze ilk başta getirilmeliydi o pozisyon. Ofsayt kararı doğru.”

"AZ DAHA SAHAYA GİRECEKTİ"

Sivasspor-Galatasaray maçındaki pozisyonu anlatmak için canlı yayında bir anda ayaklanan Rıdvan Dilmen, "AVAR'da bir arkadaş var, Bülent isminde... Az daha sahaya girecekti dinlediğim ses kayıtlarında. Golü vermeye kalksa Erkan Özdamar'ın neredeyse elinden tutacaktı. Net ofsayt, net ofsayt deyip duruyor. O adam nereden yırttı? Neden ceza almadı? Erkan Özdamar zaten golü iptale meyilliydi. Psikolojik olarak ben tecrübelerimle öyle hissediyorum." dedi.



