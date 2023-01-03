SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen canlı yayında bir anda ayaklandı! Murat Kosova da şaşkınlığını gizleyemedi...

Rıdvan Dilmen canlı yayında bir anda ayaklandı! Murat Kosova da şaşkınlığını gizleyemedi...

03.01.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Haji Wright'tan geldi. Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçından yenilgi ile ayrılırken, Fenerbahçe ise son 2 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Rıdvan Dilmen karşılaşma sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının detaylarını anlattı.

Rıdvan Dilmen canlı yayında bir anda ayaklandı! Murat Kosova da şaşkınlığını gizleyemedi...

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son dakikasında Antalyaspor'un attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Spor kamuoyunu ikiye bölün pozisyon hakkında Rıdvan Dilmen kendi yorumunu açıkladı. Bunun yanında Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan Rıdvan Dilmen, sosyal medyada gündem oldu.

"OFSAYT KARARI DOĞRU"

Screenshot_1

"Son pozisyon tartışmaya açık bir pozisyon. Görüntü net olarak gelirse bize, ancak o an yorumlayabiliriz. Antalyalı oyuncunun aktif alanda olmadığını düşündüm. Sonraki açıdan Haji Wright'ın pozisyonu bizim önümüze getirildi. Bizim önümüze ilk başta getirilmeliydi o pozisyon. Ofsayt kararı doğru.”

"AZ DAHA SAHAYA GİRECEKTİ"

Sivasspor-Galatasaray maçındaki pozisyonu anlatmak için canlı yayında bir anda ayaklanan Rıdvan Dilmen, "AVAR'da bir arkadaş var, Bülent isminde... Az daha sahaya girecekti dinlediğim ses kayıtlarında. Golü vermeye kalksa Erkan Özdamar'ın neredeyse elinden tutacaktı. Net ofsayt, net ofsayt deyip duruyor. O adam nereden yırttı? Neden ceza almadı? Erkan Özdamar zaten golü iptale meyilliydi. Psikolojik olarak ben tecrübelerimle öyle hissediyorum." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'den muhteşen geri dönüş!Fenerbahçe'den muhteşen geri dönüş!
Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyorEbrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor
VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Antalyaspor fenerbahçe spor uçak Travis Barker spor toto travis maçı spor tot süper li spor to maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

MHK açıkladı: 'Hakemliği bitirildi!'

MHK açıkladı: 'Hakemliği bitirildi!'

VAR kayıtları açıklandı!

VAR kayıtları açıklandı!

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'den yılın transferi! İspanyollar duyurdu...

Fenerbahçe'den yılın transferi! İspanyollar duyurdu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.