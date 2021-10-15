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Öğle yemeğinizi yanınızda taşıyabilirsiniz! İşte birbirinden doyurucu ve pratik tarifler

15.10.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle çalışanlar ve öğrenciler için dışarıda yemek sorun oluyor. Sizin için de öğle yemeği sorun oluyorsa, akşamdan hazırlayacağınız pratik yemeklerle bu sorunu çözebilirsiniz. Bu sayede öğle tatilinizi de daha verimli kullanmış olacaksınız. Gelin, hazırlayabileceğiniz pratik tariflere göz atalım.

Öğle yemeğinizi yanınızda taşıyabilirsiniz! İşte birbirinden doyurucu ve pratik tarifler

Öğle yemeği çalışanlar için en gerekli öğünlerden biri. Yoğun çalışmanın ardından iyi bir yemek, işte daha iyi konsantre olmanızı sağlar ve motivasyonu artırır. Nerede, ne yiyeceğiniz konusunda kararsız kalıyorsanız, yemeğinizi yanınızda götürebilirsiniz. İşte size akşamdan kolayca hazırlayıp iş yerine götürebileceğiniz 4 pratik yemek tarifi.

PEYNİRLİ ENGİNAR TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 adet enginar

  • 1 adet limon

  • 1 su bardağı lor peyniri

  • 1/2 demet dereotu

  • Tuz

  • Kırmızı biber

HAZIRLANIŞI

  • Temizlenip ayıklanmış enginarları küp şeklinde parçalara bölün.

  • Limon suyu ve tuzla suda yumuşayıncaya kadar pişirip suyunu süzün.

  • Lor peyniri, kıyılmış dereotu, tuz ve kırmızıbiberi enginarların üzerine ekleyerek harmanlayın.

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yarma

  • 1 su bardağı nohut

  • 4 su bardağı süzme yoğurt

  • Su

  • Tuz

  • Nane

HAZIRLANIŞI

  • Önceden ıslattığınız buğday ve nohutun sularını süzün.

  • Kaynatabileceğiniz bir tencereye alın.

  • Üstlerini geçecek kadar su ekleyin.

  • Bakliyatlar iyice pişirin.

  • Tuz eklediğiniz yoğurda tencerede kaynamakta olan bakliyatın suyundan ekleyerek ılıtın.

  • Yoğurdun kesilmemesi için yavaş yavaş tencereye dökün ve bir taraftan da hızlıca karıştırmaya devam edin.

  • Bir taşım kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Çorbanız hazır.

DOMATES SOSLU PATLICAN KIZARTMASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet patlıcan

  • 5 adet çarliston biber

  • 2 adet orta boy domates

  • Tuz

  • Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • 1 patlıcan ve 3 adet çarliston biberi ayrı ayrı kızartın.

  • Domateslerin kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın.

  • Doğranmış domatesleri az bir yağla ayrı bir kapta hafif suyunu çekene kadar pişirin.

  • Domates sosunu patlıcan ve biberlere dökün.

  • Yoğurtlu ya da yoğurtsuz tüketebilirsiniz.

MAKARNA SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım paket yüksük makarna

  • 1 su bardağı süzme yoğurt

  • 1 yemek kaşığı mayonez

  • 1 su bardağı garnitür

  • 5 adet orta boy salatalık turşusu

  • Yarım demet dereotu

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Yarım paket makarnayı tuzlu suda 10-12 dakika kadar haşlayın.

  • Makarnalar piştikten sonra suyunu süzüp bir kenarda soğumaya bırakın.

  • 1 su bardağı süzme yoğurdu ve 1 çorba kaşığı mayonezi bir kapta karıştırın.

  • Haşlanmış makarnayı, doğranmış dereotunu, salatalık turşusunu ve konserve garnitürünü hazırladığınız sosa ekleyin.

  • Bütün malzemeleri iyice karıştırın.
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