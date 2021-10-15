Öğle yemeğinizi yanınızda taşıyabilirsiniz! İşte birbirinden doyurucu ve pratik tarifler

Öğle yemeği çalışanlar için en gerekli öğünlerden biri. Yoğun çalışmanın ardından iyi bir yemek, işte daha iyi konsantre olmanızı sağlar ve motivasyonu artırır. Nerede, ne yiyeceğiniz konusunda kararsız kalıyorsanız, yemeğinizi yanınızda götürebilirsiniz. İşte size akşamdan kolayca hazırlayıp iş yerine götürebileceğiniz 4 pratik yemek tarifi.

PEYNİRLİ ENGİNAR TARİFİ

MALZEMELER

4 adet enginar

1 adet limon

1 su bardağı lor peyniri

1/2 demet dereotu

Tuz

Kırmızı biber

HAZIRLANIŞI

Temizlenip ayıklanmış enginarları küp şeklinde parçalara bölün.

Limon suyu ve tuzla suda yumuşayıncaya kadar pişirip suyunu süzün.

Lor peyniri, kıyılmış dereotu, tuz ve kırmızıbiberi enginarların üzerine ekleyerek harmanlayın.

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı yarma

1 su bardağı nohut

4 su bardağı süzme yoğurt

Su

Tuz

Nane

HAZIRLANIŞI

Önceden ıslattığınız buğday ve nohutun sularını süzün.

Kaynatabileceğiniz bir tencereye alın.

Üstlerini geçecek kadar su ekleyin.

Bakliyatlar iyice pişirin.

Tuz eklediğiniz yoğurda tencerede kaynamakta olan bakliyatın suyundan ekleyerek ılıtın.

Yoğurdun kesilmemesi için yavaş yavaş tencereye dökün ve bir taraftan da hızlıca karıştırmaya devam edin.

Bir taşım kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Çorbanız hazır.

DOMATES SOSLU PATLICAN KIZARTMASI TARİFİ

MALZEMELER

2 adet patlıcan

5 adet çarliston biber

2 adet orta boy domates

Tuz

Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

1 patlıcan ve 3 adet çarliston biberi ayrı ayrı kızartın.

Domateslerin kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın.

Doğranmış domatesleri az bir yağla ayrı bir kapta hafif suyunu çekene kadar pişirin.

Domates sosunu patlıcan ve biberlere dökün.

Yoğurtlu ya da yoğurtsuz tüketebilirsiniz.

MAKARNA SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım paket yüksük makarna

1 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 su bardağı garnitür

5 adet orta boy salatalık turşusu

Yarım demet dereotu

Tuz

HAZIRLANIŞI