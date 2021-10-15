Öğle yemeğinizi yanınızda taşıyabilirsiniz! İşte birbirinden doyurucu ve pratik tarifler

Öğle yemeği çalışanlar için en gerekli öğünlerden biri. Yoğun çalışmanın ardından iyi bir yemek, işte daha iyi konsantre olmanızı sağlar ve motivasyonu artırır. Nerede, ne yiyeceğiniz konusunda kararsız kalıyorsanız, yemeğinizi yanınızda götürebilirsiniz. İşte size akşamdan kolayca hazırlayıp iş yerine götürebileceğiniz 4 pratik yemek tarifi.
MALZEMELER
4 adet enginar
1 adet limon
1 su bardağı lor peyniri
1/2 demet dereotu
Tuz
HAZIRLANIŞI
Temizlenip ayıklanmış enginarları küp şeklinde parçalara bölün.
Limon suyu ve tuzla suda yumuşayıncaya kadar pişirip suyunu süzün.
MALZEMELER
1 su bardağı yarma
1 su bardağı nohut
4 su bardağı süzme yoğurt
Su
Tuz
HAZIRLANIŞI
Önceden ıslattığınız buğday ve nohutun sularını süzün.
Kaynatabileceğiniz bir tencereye alın.
Üstlerini geçecek kadar su ekleyin.
Bakliyatlar iyice pişirin.
Tuz eklediğiniz yoğurda tencerede kaynamakta olan bakliyatın suyundan ekleyerek ılıtın.
Yoğurdun kesilmemesi için yavaş yavaş tencereye dökün ve bir taraftan da hızlıca karıştırmaya devam edin.
MALZEMELER
2 adet patlıcan
5 adet çarliston biber
2 adet orta boy domates
Tuz
HAZIRLANIŞI
1 patlıcan ve 3 adet çarliston biberi ayrı ayrı kızartın.
Domateslerin kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın.
Doğranmış domatesleri az bir yağla ayrı bir kapta hafif suyunu çekene kadar pişirin.
Domates sosunu patlıcan ve biberlere dökün.
MALZEMELER
Yarım paket yüksük makarna
1 su bardağı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
1 su bardağı garnitür
5 adet orta boy salatalık turşusu
Yarım demet dereotu
HAZIRLANIŞI
Yarım paket makarnayı tuzlu suda 10-12 dakika kadar haşlayın.
Makarnalar piştikten sonra suyunu süzüp bir kenarda soğumaya bırakın.
1 su bardağı süzme yoğurdu ve 1 çorba kaşığı mayonezi bir kapta karıştırın.
Haşlanmış makarnayı, doğranmış dereotunu, salatalık turşusunu ve konserve garnitürünü hazırladığınız sosa ekleyin.
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