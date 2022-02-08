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Oğlum dizisi 1. bölümden Kubilay Aka'lı ön izleme sahnesi! Oğlum ne zaman başlıyor?

08.02.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği Oğlum dizisinin 1. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Oğlum dizisinin oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Serhat Teoman, Songül Öden, Feyyaz Duman, Timur Acar, Kubilay Aka, Nihal Yalçın ve Tuğçe Açıkgöz gibi isimler yer alıyor. Bir umut hikayesini ekrana taşımaya hazırlanan Oğlum dizisi ilk bölümüyle 9 Şubat Çarşamba akşamı ekranlarda olacak.

Show TV’de yayınlanacak Ay Yapım’ın yeni dizisi Oğlum dizisinin yayın tarihi belli oldu. Birbirinden başarılı isimleri kadrosunda buluşturan ve ezber bozan hikayesiyle ses getirmeye hazırlanan ‘Oğlum’ 9 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de Show TV’de yayın yolculuğuna başlayacak.

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Geri sayım sürerken yayınlanan ön izleme sahnesinde ailevi sorunlar yaşadıkları için gergin ve mutsuz olan Bulut (Kubilay Aka) ve Sedef'in (Tuğçe Açıkgöz) arasında gerilim yaşanırken iki karakterin ailesi ve yaşadıkları merak uyandırıyor.

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OĞLUM'UN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İlyas ve Melike Özyürek çifti, kızları Ceren ve 6 yaşındaki küçük oğulları Kaan ile birlikte Şile'de yaşar. Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır... Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder.
Oğlum (7)(1)
Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder, ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar.
Oğlum (1)(1)

Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar.
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Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Oğlum (5)

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum (6)

'Oğlum' ilk bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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