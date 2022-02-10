MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Oğlum dizisinin Efe'si Metehan Parıltı kimdir? Metehan Parıltı kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Oğlum dizisinin Efe'si Metehan Parıltı kimdir? Metehan Parıltı kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

10.02.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlum dizisi Show TV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Oğlum dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oğlum dizisinde Efe karakterine hayat veren oyuncu Metehan Parıltı küçük yaşına rağmen oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden birisi. En son Kadın dizisinde rol alan Metehan Parıltı şimdi de Oğlum dizisinde yer alıyor. Metehan Parıltı'nın kim olduğu ve daha önce hangi dizilerde rol aldığı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Oğlum dizisinin Efe'si Metehan Parıltı kimdir? Metehan Parıltı kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Oğlum dizisinin Efe'si yani oyuncu Metehan Parıltı, dizide Tuğrul ile Zeynep’in oğlunu canlandırıyor. İzleyiciler Metehan Parıltıyı en son rol aldığı Kadın dizisi ile hatırlayabilir ama küçük oyuncu daha önce bazı başarılı yapımlarda da rol aldı. Oğlum dizisinin Efe'si sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Oğlum dizisinde Efe karakterine hayat veren Metehan Parıltı hakkında merak edilenleri haberimizde işledik.

METEHAN PARILTI KİMDİR?

Metehan Parıltı, 27 Kasım 2010 yılında İstanbul'da doğdu. Parıltı, ilkokul 4. sınıf öğrencisi. Oyuncu Layla Şirin Ajansın oyuncusudur. Metehan Parıltı yay burcudur.

METEHAN PARILTI DİZİLERİ

Oğlum (Efe, 2022)

Öğretmen (2020)

Kadın (Satılmış, 2020)

Kuzgun (Kuzgun’un çocukluğu, 2019)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlum dizisi İlyas kimdir?Oğlum dizisi İlyas kimdir?
Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!
Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"
Anahtar Kelimeler:
Songül Öden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bütün koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdılar

Bütün koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdılar

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Merkez Bankası'ndan sürpriz buluşma

Merkez Bankası'ndan sürpriz buluşma

Yüreği ağzına geldi! Takipçilerinden yardım istedi

Yüreği ağzına geldi! Takipçilerinden yardım istedi

Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar belli oldu! 500 bin TL detayı… İşte araba fiyatlarında son durum

Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar belli oldu! 500 bin TL detayı… İşte araba fiyatlarında son durum

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

İlginizi Çekebilir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.