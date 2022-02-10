Oğlum dizisinin Efe'si Metehan Parıltı kimdir? Metehan Parıltı kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Oğlum dizisinin Efe'si yani oyuncu Metehan Parıltı, dizide Tuğrul ile Zeynep’in oğlunu canlandırıyor. İzleyiciler Metehan Parıltıyı en son rol aldığı Kadın dizisi ile hatırlayabilir ama küçük oyuncu daha önce bazı başarılı yapımlarda da rol aldı. Oğlum dizisinin Efe'si sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Oğlum dizisinde Efe karakterine hayat veren Metehan Parıltı hakkında merak edilenleri haberimizde işledik.

METEHAN PARILTI KİMDİR?

Metehan Parıltı, 27 Kasım 2010 yılında İstanbul'da doğdu. Parıltı, ilkokul 4. sınıf öğrencisi. Oyuncu Layla Şirin Ajansın oyuncusudur. Metehan Parıltı yay burcudur.

METEHAN PARILTI DİZİLERİ

Oğlum (Efe, 2022)

Öğretmen (2020)

Kadın (Satılmış, 2020)

Kuzgun (Kuzgun’un çocukluğu, 2019)

