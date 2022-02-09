Oğlum dizisinin İlyas'ı Timur Acar kimdir? Timur Acar kaç yaşında, nereli ve dizileri neler?

Timur Acar, en son yer aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisinden sonra Show TV'de yayın hayatına başlayan Oğlum dizisinde rol almaya başladı. Timur Acar, Oğlum dizisinde İlyas karakterine hayat vermektedir. Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı İzzet karakteriyle Timur Acar, izleyicilerin gönlüne girmeyi başardı. Timur Acar'ın kim olduğu ve daha önce rol aldığı dizileri merak edilmeye başlandı.

TİMUR ACAR KİMDİR?

Timur Acar 22 Aralık 1979 yılında dünyaya geldi. Acar, Gürcü asıllıdır. Timur Acar’ın çocuklığu Almanya’da geçti. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası ailesi ile beraber Sakarya’nın Karasu ilçesine tanıştı. Ailesinin kökeni aslen Batum’a dayanmaktadır.9 Eylül Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı. 1999’dan beri tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve Moda Sahnesi’nin kurucuları arasında yer aldı. Tiyatro dışında müzikle de ilgilenmektedir. Doğa İçin Çal projesi kapsamında “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkısına eşlik etmiştir.

Timur Acar birçok farklı televizyon yapımında yer alsa da Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı İzzet karakteri ile geniş bir hayran kitlesi oluşmaya başlamıştır. Oyuncunun ilk projesi ise 2006’da Oyun Atölyesi’nde Shakespeare’in eseri olan Hırçın Kız oyunudur. Oyunculuk kariyerine ara vermeden her yıl bir film ya da dizi projesinde yer alan Timur Acar Söz dizisinde Derman karakterini canlandırmıştır. Genelde komedi yapımlarında yer alan Acar, Söz dizisinde farklı olarak kötü karaktere hayat vermiştir.

TİMUR ACAR DİZİLERİ NELERDİR?

Söz, Kertenkele, Bebek İşi, Akasya Durağı, Ah Kalbim, Avrupa Yakası ve Uzak Şehrin Masalı.

TİMUR ACAR EVLİ Mİ?

Timur Acar, ilk evliliğini 2007 yılında evlilik yaptı ve 2009 yılında boşanmıştır. Acar daha sonra 2016 yılında Kertenkele dizisinde rol arkadaşı olan Eda Özerkan’la 2016 yılında dünya evine girdi. İkilinin Eliz isminde bir kız çocukları var.

