'Oğlum evlenmesin, eğlensin' demişti! Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç hayalindeki gelini anlattı

MYNET-'Karabiberim', 'Kabahat', 'Dansöz', 'Bilsem ki' ve 'Mesafe' gibi şarkılarla dillere pelesenk olan ve milyonların gönlüne taht kuran Serdar Ortaç son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Alkolü fazla kaçırıp açtığı yayınlarla dikkat çeken Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde alkolü ve sigarayı bıraktığını söylemiş ve temiz bir sayfa açmak istediğini dile getirmişti.

'OĞLUM EVLENMESİN' DEMİŞTİ

Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç da daha önce 'Oğlum evlenmesin, eğlensin' açıklamasını yapmıştı. Nesrin Ortaç fikrini değiştirmiş olacak ki şimdi de hayalindeki gelini anlattı.

HAYALİNDEKİ GELİNİ ANLATTI

'Ben biraz tutucuyumdur' diyen Nesrin Ortaç hayalindeki gelin adayını anlattı ve 'Biraz tutucu olsun. Bu çağda görüyorsunuz çok böyle laçkalık kızlarda, kadınlarda... Biraz böyle oturaklı olsun evine sahip olsun.' ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanmıştı. Ortaç, eski eşiyle nafaka yüzünden davalık olmuştu.