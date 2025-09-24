Mynet Trend

Oğluna kız istemeye gitti, ağzı açık kaldı! Gelinin istekleri şaşkına çevirdi

Bir baba oğlunun sosyal medyadan tanıştığı sevgilisini istemeye gitti. Kız tarafı ise damadın babasının eline istek listesi verdi. İstenenlere isyan eden babanın paylaştığı video gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda oğluna kız istemeye giden baba, kız tarafının düğün için istedikleri listeyi paylaştı. Baba duruma isyan ederek, "Ben kuyumcu dükkanı mı açıyorum? " ifadelerini kullandı.

"ELİME BU LİSTEYİ VERDİLER"

"Oğluma kız istemeye gittik. Elime böyle bir liste tutuşturdular. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Oğlum sosyal medyadan bir kız ile tanışmış. Anladık ücra bir mahalle, kıyıda köşede bir gecekondu. Ben gecekonduda oturanları kesinlikle küçük görmüyorum. Gittik tanıştık güzel bir aile. Dünürlük ettik, bize kızı verdiler ama elime bu listeyi verdiler." diyen baba kız tarafının isteklerini paylaştı.

Liste şöyle:

Başlık parası 500 bin, 10 tane bilezik 30 gram, Hint küpesi, Madonna kolyesi, 8 çeyrekli bilezik, Gümüş kemer, Yarım metre Halep zinciri. Ayrıca ek olarak evde bulunan 4 çocuğun da okul masraflarının karşılanması istendi.

