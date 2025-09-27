Oğlunun mezarı başında eşini öldürdü! Mahkemede bakın nasıl savundu

İngiltere'de 68 yaşındaki Martin Suter, 24 Temmuz 2023'te Crofton Mezarlığı'nda oğullarının mezarının başında eski eşi Ann Blackwood'u bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra pişman olan yaşlı adam polise giderek suçunu itiraf etti.

ÇİÇEKLERİN SAPLARINI KESMEK İÇİN YANINA ALMIŞ

Mahkemeye çıkarılan Suter, cinayet sırasında üzerinde bulunan mutfak bıçağını "çiçeklerin saplarını kesmek için" yanına aldığını savundu. Yargıcın Suter'in cezasını kasım ayında açıklaması bekleniyor. Mahkeme, yat sahibi adamın cinayeti kasıtlı işleyip işlemediğini tayin etmeye çalışıyor.