Öğrenci evinde bile kolayca tavada yapabileceğiniz bazlama tost tarifi

Sabahları kahvaltı etmek oldukça önemli. Kahvaltı iyi bir güne başlamanın sırrı olmasının yanı sıra aynı zamanda atlamamanız gereken bir öğün. Fakat kahvaltılarda her zaman benzer şeyleri tüketmekten sıkılmış olabilirsiniz. Bambaşka tadıyla size fikir verecek nefis bir tarif verebiliriz. Seçtiğimiz malzemelerin dışında aklınıza gelebilecek farklı kahvaltılık ürünlerle de bu tostun değişik versiyonlarını yapabilirsiniz. Tavada bazlama tost tarifi sayesinde tost makinesi çıkarmaya bile gerek kalmayacak!

MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

Market veya fırından 2 adet küçük boy bazlama alın.

Kaşar ve istediğiniz diğer malzemeleri de alıp kenara koyun.

Bazlamaları eğer büyükse iki ya da dört eşit parçaya kesebilirsiniz.

Bazlamaları yatay olarak ortasından tost yapmaya uygun şekilde dikkatlice ayırın.

Yeterli miktarda kaşar dilimleyin.

Eklemek istediğiniz iç malzemeleri hazırlayın.

Sucuk doğrayabilirsiniz ya da domatesli bir tost yapacaksanız domatesleri dilimleyin.

Eğer et ürünü olan bir iç malzeme ekleyecekseniz ürüne ön pişirme yaparsanız çiğ kalma ihtimali de ortadan kalkacak.

Tüm ön hazırlıkları tamamladıktan sonra tavanızı ocağa alıp ısıtmaya başlayın.

Isınan tavaya tereyağını ekleyin ve yağın kızmasını bekleyin.

Bazlamaları tavaya alıp iki yüzünü de ısıtın.

Bazlamaları alıp içine kaşarı ve istediğiniz diğer malzemeleri ekleyin.

Malzemeleri ekledikten sonra bazlama tostları tekrar tavaya alın.

Ocağın altını kısın, kaşarlar erirken bazlama da kızaracak.

Bir tabak veya kesme tahtası yardımıyla tostun üzerine baskı uygulayabilirsiniz.

Kaşar eridikçe bir tutkal gibi malzemeleri birbirine bağlayacak.

Hazır olmaya yakın tekrar tereyağı sürebilirsiniz.

Servis tabağına alıp yanına yeşilliklerle ve zeytinle servis edebilirsiniz.

Yanına da güzel bir çay! Afiyet olsun!