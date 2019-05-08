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Öğrenci sayısı azaldı diye 15 koyunu okula kaydettiler

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2019 11:09 | Son Güncelleme

Fransız Alpleri’ndeki bir kasaba, öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle bir sınıfın kapatılacağını duyuran yetkililere yaratıcı bir yanıt verdi: 15 koyun sembolik olarak okula kaydedildi.

Öğrenci sayısı azaldı diye 15 koyunu okula kaydettiler

Fransa'nın güney doğusundaki Crêts en Belledonne adlı kasabada bulunan ilkokulda, öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle bazı sınıfların kapanmasından korkan halk, çareyi 15 koyunu okula kaydetmekte buldu.

Öğrenci sayısının 266’dan 261’e düşmesi nedeniyle okulda bulunan 11 sınıftan birinin kapatılacağı duyurulunca halk harekete geçti.

Okula köpeğiyle birlikte gelen yerel çobanlardan biri, sürüsündeki 50 koyundan 15’ini resmen kaydettirdi. Çoban, koyunların doğum sertifikalarını göstermeyi de ihmal etmedi.

Koyunların okula kabul töreni de öğrenciler, öğretmenler ve aileler tarafından izlendi.

Bu girişime destek veren velilerden biri olan Gaelle Naval, “Artık sınıfları kapatmak zorunda değiliz” dedi. Naval, çocukların iyi eğitim almasından ziyade sadece sayıyla ilgilenen yetkilileri de eleştirdi.

Naval, bu ‘sefil durumla’ baş edebilmek için insanları mizah yoluyla harekete geçirebileceğini düşündüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
koyun Fransa okul kaydı

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