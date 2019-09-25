Mynet Trend

Öğrenci velisinden ortalığı karıştıran iddia

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.09.2019 08:43 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de ilkokulda bir öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine ortalığa atılan dedikodu kısa sürede yayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrencinin ekmekten çıkan uyuşturucu nedeniyle bayıldığı iddia eden kişi hakkında okul yönetimi suç duyurusunda bulundu.

Öğrenci velisinden ortalığı karıştıran iddia

Olay Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunda yaşandı. Öğrencilerden biri kantinden aldığı sandviçi yerken bayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı. Bu kişi, çocuğun sandviçteki uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını öne sürdü. Söylenti kısa sürede yayıldı. Polis okulda inceleme yaptı. Ancak iddianın yalan olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada da yayılan iddia üzerine okul yönetimi, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul kantinlerimiz okullarda kurmuş olduğumuz komisyonlarımız tarafından her ay denetlenmektedir. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından okul kantinlerimiz yılda iki defa denetlenmektedir. Okul kantinlerimizde Bakanlığımızın belirlediği ürünler dışında her hangi bir ürün satılmamaktadır. Olay tamamen asılsızca yapılan bir ihbardır" denildi.

(DHA)

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Dikkat! Çok kuvvetli geliyorDikkat! Çok kuvvetli geliyor
Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul ilkokul Sandviç uyuşturucu sultangazi

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!

Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!

Twitter'da TT oldu! 'Sesimiz Erdoğan'

Twitter'da TT oldu! 'Sesimiz Erdoğan'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Hastalar beklerken o alışveriş sitelerini gezdi!

Hastalar beklerken o alışveriş sitelerini gezdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hava durumuyla ilgili yeni haber: Çok kuvvetli yağmurlar geliyor

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Ünlü sanatçı Tarkan'dan sahnede İmamoğlu'na övgü dolu sözler! 'Gün gibi doğdunuz İstanbul'a'

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Prens Harry ve Meghan Markle’dan cami ziyareti

Prens ve eşinden cami ziyareti!

İstanbul'da dehşet anları kamerada! Polis her yerde onu aranıyor

Polis her yerde onu aranıyor! Dehşet anları kamerada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması sonrası Bahçeli'den sürpriz telefon!

Bahçeli'den Erdoğan'a sürpriz telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmalarını Instagram'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Instagram'dan paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.