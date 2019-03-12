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Öğrenci velisinin bıçaklayıp, istismarla suçladığı öğretmen beraat etti

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YAŞAM  | 12.03.2019 20:00 | Son Güncelleme

Bursa'da, Necla K.'nin, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi kızıyla ilgilenmediği gerekçesiyle bıçaklayarak yaraladığı, ardından da çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü öğretmen, beraat etti.

Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi İhsan Dikmen İlkokul’unda 22 Eylül 2017 günü meydana gelen olayda Necla K. (44), ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi kızı S.K.'nin öğretmeni Tolga Daştan'ı (40), çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla çıkan tartışmada bıçakladı. Sırtından ve bacağından yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı. Adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılan anne Necla K. ifadesinde, öğretmenin çocuğununa cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Tolga Daştan hakkında 'cinsel istismar' suçundan Bursa 1.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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TANIKLIK YAPAN VELİLER: “ÇOK İYİ BİR İNSAN”

Davanın karar duruşmasında küçük kız ile annesinin avukatı Burak Esener ve tutuksuz sanık Tolga Daştan’ın avukatı Sibel Güçlü hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen diğer veliler, Daştan’ın herkese iyi davrandığını, çok iyi bir insan olduğunu, suçlamaya maruz kalacak hareket yapacak biri olmadığını söyledi. Cumhuriyet savcısı da annenin, cinsel istismar suçlamasını yaralama olayından sonra dile getirmesi ile tanık ifadelerinin dikkate alınarak, sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, öğretmen Tolga Daştan'ı delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

Öte yandan anne Necla K.'nin Bursa 14.’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'yaralama' suçundan yargılanması devam ediyor.

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(DHA)

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