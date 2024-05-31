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    4. Öğrenciler dikkat çekmek için glütensiz pizza hazırladı

    Öğrenciler dikkat çekmek için glütensiz pizza hazırladı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.05.2024 14:09
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    Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde glütensiz pizza etkinliği gerçekleştirildi.

    Öğrenciler dikkat çekmek için glütensiz pizza hazırladı

    Glütenin mutfak endüstrisindeki öneminden yola çıkarak planlanan etkinlikte Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Uzm. Dr. Elif Soyer ve Diyetisyen Umur Doğay Önal, çölyak hastalığı ile ilgili çeşitli bilgileri Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileri ile paylaştı. Ardından kırmızı ve beyaz mutfak olarak iki gruba ayrılan öğrenciler, glütenli ve glütensiz olmak üzere iki ayrı pizza hazırladı. Etkinlik sonunda Diyetisyen Önal tarafından pizza tadımı yapılırken, glütensiz pizzanın tat ve lezzet olarak farklı olmadığı kaydedildi.

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    Çölyak hastalığı ile ilgili bilgiler aktaran Diyetisyen Önal, hastalığın arpa, buğday, yulaf ve çavdarda bulunan glüten isimli proteinin ince bağırsaktaki villusların yapısını bozmasıyla oluştuğuna dikkat çekti. Çölyak’ın kalıtsal bir hastalık olduğu bilgisini veren Önal, “Bu hastalık sonucunda çeşitli emilim bozuklukları gerçekleşmektedir ve bu hastalık yaşamın herhangi bir evresinde ortaya çıkabilmektedir. Çocukluk çağındaki belirtileri, şişkinlik, ishal, büyüme ve gelişme geriliği ile kusma şeklinde ortaya çıkabilir” dedi.

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    Çölyak hastalığının tek tedavisinin beslenme olduğunun altını çizen Önal, “Glütenden fakir bir beslenme tedavisi, çölyak hastalığından kurtaracaktır. Glüten yerine pirinç, mısır, nohut ve darı tercih edilebilir. Tüm sebze ve meyveler, et çeşitleri, kuru baklagiller, süt ürünleri serbest yiyecekler olarak belirtilebilir. Dikkat edilmezse lenfoma gibi hastalıklara yol açabilmektedir” şeklinde konuştu. (İHA)

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    pizza Gluten
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