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Öğrencileri müstehcen hesabını ifşa etti! Fotoğrafları ortaya çıkan öğretmen işten atıldı

Fizik öğretmeni 34 yaşındaki Kirsty Buchan, yetişkin içerik sitesindeki hesabı öğrencileri tarafından bulununca meslekten atıldı. Öğrenciler okul müdürüne fotoğrafları gösterince ortalık karıştı.

Öğrencileri müstehcen hesabını ifşa etti! Fotoğrafları ortaya çıkan öğretmen işten atıldı

İngiltere Glasgow'daki Bannerman Lisesi'nde çalışan öğretmen Kirsty Buchan'ın yetişkin içerikli hesabı, öğrenciler tarafından bulununca ortalık karıştı.

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Öğrenciler, Buchan'ın hesabını keşfetti ve durumu okul müdürü Seonaidh Black'a bildirdi. Öğrenciler, Buchan'ın iç çamaşırıyla çekilmiş fotoğraflarını müdüre gösterdi. Herkesin kolayca erişebileceği şekilde açık olan her herhangi bir üyelik gerektirmeyen profilinde İyi bir öğretmendim ama şimdi çok kötü oldum" gibi ifadeler yer alıyordu.

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Müdür, Buchan'ın iyi niyetli bir öğretmen olduğunu ancak zaman zaman sınırları aşan davranışlar sergilediğini belirtti. Bir öğrenci velisi, oğlunun öğretmenin hesabına mesaj bıraktığını da müdüre bildirdi.

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Öğretmen Buchan, hesabı ortaya çıktıktan sonra işinden ayrıldı. Ayda yaklaşık 60 bin sterlin kazandığını söyledi. Maaşı azaldığı için ekstra gelir elde etmek amacıyla böyle bir hesap açtığını ifade etti.

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MESLEKTEN ATILDI

Disiplin kurulu, tüm suçlamaların doğru olduğunu belirleyerek Buchan'ın öğretmenlik lisansını iptal etti. Kurul üyeleri, öğretmenin özel hayatı ile meslek hayatı arasında sınır koyamadığını ve mesleğini kendi profilinde yanlış şekilde kullandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen öğrenci
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