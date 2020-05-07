Öğrencilerini özleyen bir öğretmen onlara güvenle sarılmanın yaratıcı bir yolunu buldu

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan ilkokul öğretmeni Kelsey Pavelka, çok özlediği öğrencilerine sarılmanın yaratıcı ve güvenli bir yolunu buldu. 12 geri dönüştürülebilir torba ve biraz yaratıcılık sayesinde Pavelka’nın eşi, evlerinin ön kapısına içinde kol delikleri bulunan plastik bir bariyer yaptı. Bu sayede Kelsey Pavelka, Çarşamba günü kendisini ziyaret eden öğrencilerine sarılabildi.

Öğrencileriyle buluşması hakkında Pavelka“Bir sürü öğrencim kapının önüne koştu, birbirimize defalarca sarılıp, neler yaptığımız hakkında konuşabildik. Öğrencilerim genelde benimle şakalaştı ve kapının önünde dans ettiler” dedi.

Her sarılmanın ardından, Pavelka’nın plastik giysisi dezenfekte edildi.

Pavelka, izlediği TikTok videolarında insanların aileleriyle kucaklaşmak için bu tür metodlar kullanmasından ilham almış. Pavelka’nın kullandığı plastik düzenek, tabureye çıkarak kendisine sarılan her öğrenciden sonra dezenfekte edilmiş. Pavelka’nın söylediğine göre veliler de, çocuklarının öğretmenleriyle bir araya gelmeye ihtiyaç duyduğu fikrini paylaşıyor. Kelcey Pavelka, kurulan bu temasın son günlerde depresyona giren öğrencilerin üzerinde önemli bir etki yaratacağını düşünüyor.

Her sarılmanın ardından öğrencilerin kullandığı tabureyi ve plastik bariyeri dezenfekte eden Pavelka, şu ana dek 14 öğrencisi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.



