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Öğrencisiyle öğretmenler odasında ilişki yaşadı! Arkadaşı ifşalayınca skandal ortaya çıktı!

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit yakınlarındaki Oakside 26 yaşındaki bir öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı. Kadın öğretmen sırrını arkadaşına söyleyince skandal ortaya çıktı. Yargılanan öğretmenin 15 yıl hapsi isteniyor.

Öğrencisiyle öğretmenler odasında ilişki yaşadı! Arkadaşı ifşalayınca skandal ortaya çıktı!

26 yaşındaki bir öğretmen, 16 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı yasa dışı ilişkiyi bir meslektaşına itiraf ettiği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. 2023'te ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit yakınlarındaki Oakside Hazırlık Akademisi'nde çalışan Jocelyn Sanroman, yasa dışı cinsel ilişki suçlamasıyla yargılanıyor.

Öğrencisiyle öğretmenler odasında ilişki yaşadı! Arkadaşı ifşalayınca skandal ortaya çıktı! 1

SIRRINI SÖYLEDİĞİ ARKADAŞI ŞİKAYET ETMİŞ

Savcılar, Sanroman'ın sırrını başka bir öğretmene açıkladığını ve öğretmenin de Sanroman'ı yetkililere bildirerek soruşturma başlattığını iddia etti.

Oakland İlçe Savcısı Karen McDonald, Sanroman'ın eylemlerini kınayarak şunları söyledi: "Bu sanık, otorite konumunu küçük bir kurbanı sömürmek için kullanmakla suçlanıyor. Bu iddialar, ebeveynler ve toplum tarafından eğitimcilere duyulan güvenin en büyük ihlalini temsil ediyor."

Öğrencisiyle öğretmenler odasında ilişki yaşadı! Arkadaşı ifşalayınca skandal ortaya çıktı! 2

Savcı, 16 yaşındaki birinin rıza gösterebileceğini ancak ilişki bir öğretmeni içerdiğinde dinamiklerin değiştiğini açıkladı. Mirror'ın haberine göre, okulları çocuklar için şiddet, saldırı ve istismardan uzak, güvenli bir liman haline getirmenin önemini vurguladı.

Öğrencisiyle öğretmenler odasında ilişki yaşadı! Arkadaşı ifşalayınca skandal ortaya çıktı! 3

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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