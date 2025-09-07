Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu! İçinde neler var neler...

Kanada'da bir lisede yapılan tadilat esnasında bir öğrencinin 51 yıl önce kaybettiği cüzdan bulundu. 1974 yılında okulda 17 yaşındaki öğrenci Tom Schopf'a ait olduğu belirlenen cüzdan, yıllar sonra bulundu.

İÇİNDE BİLET BİLE VAR

İçinde öğrenci kimlik kartı, ehliyet, Sosyal Güvenlik kartı, aile ve arkadaş fotoğrafları, Eurail transit kartı, bir damıtımevine ait fiyat listesi ve 35 sentlik bir hokey bileti vardı.

67 yaşına gelen Schopf'a sosyal medya aracılığıyla ulaşıldı. Schopf, okula gidince 51 yıl önce kaybolan cüzdanıyla karşılaştı ve bunun bir şaka olduğunu düşündü.