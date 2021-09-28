Öğrenenler 'Yok artık" diyor! Katma Değer Şaban'ın Halil'i Dinçer Çekmez, bakın hangi oyuncunun abisi çıktı!

22 Ocak 1943, İstanbul doğumlu Dinçer Çekmez, Türk sinemasının değerli birçok filminde rol almıştı. Özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Çekmez, 12 Mart 2013'te hayata gözlerimi yummuştu. Dinçer Çekmez'in kardeşi, herkesin ilgiyle izlediği ve halen izlenen o dizide rol aldı! İşte detaylar...
Kariyer hayatı boyunca birçok farklı projeyle kamera önüne geçen usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi de, ağabeyi kadar ünlü bir isim çıktı. Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, 14 Ocak 2011 - 29 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde Hazal Kaya, Vahide Perçin, Çağatay Ulusoy, Ceyda Ateş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Adını Feriha Koyrdum" dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, bir zamanlara damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha'nın (Hazal Kaya) babası "Rıza Yılmaz" karakterine hayat verdi.
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez birçok tiyatro oyununda yer almasının yanı sıra film ve dizi projelerinde de rol aldı. 26 Temmuz 1945 doğumlu Metin Çekmez 25 Ağustos 2021'de 76 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Metin Çekmez, ağabeyi Dinçer Çekmez ile birlikte 1962 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları sınavına girmesiyle oyunculuğa adım attı.
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