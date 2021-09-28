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Öğrenenler 'Yok artık" diyor! Katma Değer Şaban'ın Halil'i Dinçer Çekmez, bakın hangi oyuncunun abisi çıktı!

28.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinçer Çekmez, 1985 yapımı film olan ve başrollerinde Kemal Sunal, Filiz Ersürer, Sevda Aktolga gibi oyuncuların yer aldığı Katma Değer Şaban filminde "Halil" rolünü canlandırmıştı. Dinçer Çekmez'in kardeşi de uzun süredir ekranlarda yer alan ünlü oyuncu çıktı. İşte detaylar...

Öğrenenler 'Yok artık" diyor! Katma Değer Şaban'ın Halil'i Dinçer Çekmez, bakın hangi oyuncunun abisi çıktı!

22 Ocak 1943, İstanbul doğumlu Dinçer Çekmez, Türk sinemasının değerli birçok filminde rol almıştı. Özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Çekmez, 12 Mart 2013'te hayata gözlerimi yummuştu. Dinçer Çekmez'in kardeşi, herkesin ilgiyle izlediği ve halen izlenen o dizide rol aldı! İşte detaylar...

DİNÇER ÇEKMEZ'İN KARDEŞİ KİM?

Kariyer hayatı boyunca birçok farklı projeyle kamera önüne geçen usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi de, ağabeyi kadar ünlü bir isim çıktı. Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, 14 Ocak 2011 - 29 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde Hazal Kaya, Vahide Perçin, Çağatay Ulusoy, Ceyda Ateş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Adını Feriha Koyrdum" dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, bir zamanlara damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha'nın (Hazal Kaya) babası "Rıza Yılmaz" karakterine hayat verdi.

Öğrenenler 'Yok artık

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez birçok tiyatro oyununda yer almasının yanı sıra film ve dizi projelerinde de rol aldı. 26 Temmuz 1945 doğumlu Metin Çekmez 25 Ağustos 2021'de 76 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Metin Çekmez, ağabeyi Dinçer Çekmez ile birlikte 1962 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları sınavına girmesiyle oyunculuğa adım attı.

İŞTE METİN ÇEKMEZ'İN ROL ALDIĞI PROJELER

  • Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014
  • 20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013
  • Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012
  • Leyla'nın Evi - 2012
  • Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011-2012
  • Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006
  • Kuşdili - 2006
  • Büyük Buluşma - 2006
  • Köpek : Cem Akyoldaş - 2005
  • Yürek Çığlığı - 2004
  • Zümrüt (tv filmi) - 2004
  • Baba - 2003
  • Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000
  • Güvercin - 1999
  • Kurtuluş : Ziya Öztan - 1996
  • İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994
  • Zirvedekiler - 1993
  • Süper Baba - 1993
  • Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992
  • Siyabend-ü Xece - 1991
  • Sis : Zülfü Livaneli - 1987
  • Kurtar Beni - 1987
  • Kurbağalar : Şerif Gören - 1985
  • Atla Gel Şaban - 1984
  • Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984
  • Firar - 1984
  • Boşver Arkadaş - 1974
  • Yalancı Yarim - 1973
  • Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972


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