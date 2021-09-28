Öğrenenler 'Yok artık" diyor! Katma Değer Şaban'ın Halil'i Dinçer Çekmez, bakın hangi oyuncunun abisi çıktı!

22 Ocak 1943, İstanbul doğumlu Dinçer Çekmez, Türk sinemasının değerli birçok filminde rol almıştı. Özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Çekmez, 12 Mart 2013'te hayata gözlerimi yummuştu. Dinçer Çekmez'in kardeşi, herkesin ilgiyle izlediği ve halen izlenen o dizide rol aldı! İşte detaylar...

DİNÇER ÇEKMEZ'İN KARDEŞİ KİM?

Kariyer hayatı boyunca birçok farklı projeyle kamera önüne geçen usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi de, ağabeyi kadar ünlü bir isim çıktı. Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, 14 Ocak 2011 - 29 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde Hazal Kaya, Vahide Perçin, Çağatay Ulusoy, Ceyda Ateş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Adını Feriha Koyrdum" dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, bir zamanlara damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha'nın (Hazal Kaya) babası "Rıza Yılmaz" karakterine hayat verdi.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez birçok tiyatro oyununda yer almasının yanı sıra film ve dizi projelerinde de rol aldı. 26 Temmuz 1945 doğumlu Metin Çekmez 25 Ağustos 2021'de 76 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Metin Çekmez, ağabeyi Dinçer Çekmez ile birlikte 1962 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları sınavına girmesiyle oyunculuğa adım attı.

İŞTE METİN ÇEKMEZ'İN ROL ALDIĞI PROJELER

Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014

20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012

Leyla'nın Evi - 2012

Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011-2012

Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006

Kuşdili - 2006

Büyük Buluşma - 2006

Köpek : Cem Akyoldaş - 2005

Yürek Çığlığı - 2004

Zümrüt (tv filmi) - 2004

Baba - 2003

Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000

Güvercin - 1999

Kurtuluş : Ziya Öztan - 1996

İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Zirvedekiler - 1993

Süper Baba - 1993

Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992

Siyabend-ü Xece - 1991

Sis : Zülfü Livaneli - 1987

Kurtar Beni - 1987

Kurbağalar : Şerif Gören - 1985

Atla Gel Şaban - 1984

Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984

Firar - 1984

Boşver Arkadaş - 1974

Yalancı Yarim - 1973

Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972



