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Öğretmen atamaları ile ilgili iddia olay olmuştu! MEB açıklama yaptı…

24.12.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 'Yeni bir öğretmen atama talebi veya değerlendirmemiz yok' ifadesine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında Bakan Özer'in böyle bir açıklamasının olmadığının ve iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Öğretmen atamaları ile ilgili iddia olay olmuştu! MEB açıklama yaptı…

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen atamalarıyla ilgili olarak “Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" açıklaması yaptığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlık yaptığı açıklamada "Bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e atfedilen 'Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok.' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"BÖYLE BİR İFADESİ OLMAMIŞTIR"

MEB açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır.Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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