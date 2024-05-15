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  4. Öğretmen atamasında mülakat krizi! Mahkemeye gitmeye hazırlanıyorlar

Öğretmen atamasında mülakat krizi! Mahkemeye gitmeye hazırlanıyorlar

15.05.2024 09:50
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Öğretmen atamalarında “Yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat” öngören yönetmelik tartışmaya neden oldu. Bakanlık “Mülakatın oranı azaldı” diye savunurken; CHP, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Gücü Sen mülakat kararını mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmen istihdamı yönetmeliğinde yaptığı ‘mülakat’ değişikliği Resmî Gazete’de yayımlanır yayımlanmaz tartışmaları alevlendirdi. Yeni düzenlemeye göre atamalarda KPSS puanının yüzde 50’si ile mülakat puanının yüzde 50’si alınacak. Son açıklanan 20 bin öğretmen atamasında da bu model uygulanacak. 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs’ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre, MEB yetkilileri “Yüzde 100 olan mülakat ağırlığı yüzde 50-50 oldu” diyerek yeni sistemi savunurken; bazı partiler, sendikalar ve öğretmen adayları “mülakat kaldırılacak sözü tutulmadı” diyerek tepki gösterdi. Yönetmelik değişikliği için CHP’den, “Bu kararın kaldırılması için demokratik ve yasal tüm yolları sonuna kadar kullanacağız” açıklaması gelirken, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Atamalarda yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat uygulamasını getiren yönetmelik değişikliğine iptali istemiyle dava açıyoruz” bilgisini verdi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat ise “Mülakat tartışmalarının bu kadar gündem olmasının nedeni daha önce açıklanan ‘mülakat kalkacak’ sözleridir. Bu karara rağmen buradan geri adım atılmaması bakanlığa zarar veriyor. Verilen sözün tutulması gerekir. Mülakat puanına ilişkin son değişikliği de hukukçu arkadaşlarımız çalışıyor. Hukuki düzenlemeler noktalandığında kararın iptali için gereken adımları atacağız” dedi.

YENİ MÜLAKATA YENİ KURALLAR

İstihdam edilecek öğretmen sayısının üç katı kadar aday mülakata davet edilecek
Değerlendirme komisyonunda uzman öğretmen ve başöğretmenler de olacak
Ne komisyon üyeleri adayı ne de aday komisyon üyelerini mülakata girdiği ana kadar bilmeyecek
Tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış bir konu belirlenecek
Öğretmen adayı 45 dakikalık sürede öğrencilerine ders anlatır gibi konuyu anlatacak
Mülakatlarda ders anlatma, iletişim, problem çözme ve tutum ile değerleri aktarabilme becerisi değerlendirilecek
Öncesinde neyin nasıl ölçüleceğine dair bir kılavuz paylaşılmış olacak
45 dakikanın son kısmında aday öğretmenden konu anlatımında ne yaptığını yazılı ifade etmesi istenecek ve bir tutanak tutulacak
Değerlendirme bittiğinde mülakat puanı sisteme girilecek ve sistem kapatılacak
Bütün bu süreç kamera kaydına alınacakBu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mülakat öğretmen atama
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