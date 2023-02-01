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Öğretmen eş anlamlısı nedir? Öğretmenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.01.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih içerisinde farklı dillerle alışverişte bulunmuştur. Tarihi, politik, kültürel ve ekonomik gibi birçok alanda etkileşimde bulunulduğu gibi kelime ve sözcük haznelerinde de fazlasıyla alışveriş sağlanmıştır. Bunun yanında Türkçe kendi içerisinde yıllardır yenilenip gelişerek bazı kelimelerini günümüze kazandırmıştır. Öğretmen kelimesi de bunlar arasındadır. Peki, öğretmen sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Öğretmen eş anlamlısı nedir? Öğretmenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Öğretmen sözcüğü Türkçe kökenlidir. Türkiye Türkçesi öğret- fiilinden gelmiştşr. Yeni Türkçede +mAn ekiyle türetilerek bugüne ulaşmıştır. Tarihte görülen ilk kaynaklarda ise 1935 yılında Cumhuriyet Gazetesinde görülmüştür. Öğretmenin eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli karşılıklara gelen anlamlar da içerir. Türk Dil Kurumuna göre öğretmen kelimesinin karşıladığı anlamlar aşağıda verilmiştir:

  • Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime.

Öğretmen sözcüğünü içerisinde bulunduran cümle örnekleri aşağıdadır:

  • Öğretmen, öğrencilerini sınav yapmak amacıyla bir araya topladı.
  • Genç öğretmen, köy beldesinde çalışacağı için çok heyecanlıydı.
  • Sırf öğretmeni yüzünden o dersi sevmemeye yemin etmişti.
  • Öğrenciler, öğretmenlerinden memnun olmadığı için dilekçe tutmaya karar verdi.
  • Öğretmenler çocukların ikinci yuvasıdır.
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Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Öğretmen eş anlamlısı bulunan sözcükler arasındadır. Günümüzde sıklıkla kullanılan sözcük olarak bulunan öğretmen kelimesinin eş anlamı çeşitleri aşağıda verilmiştir:

  • Muallim
  • Hoca
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Öğretmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öğretmenin eş anlamlısı olan kelimelerle örnekler:

  • Genç muallim okula geldiğinden beri herkese mutluluk getirmişti.
  • Hocamız oldukça bilgili ve samimi bir insan olduğundan bize dersi ayrıca sevdirdi.
  • Tarih hocamızın anlattıklarını dinleyince ne kadar bigili biri olduğunu anlamıştım.
  • Bu konuda sadece hocama güveniyorum.
  • Muallim olmak bu dünyadaki tek isteğiydi.
  • Kardeşim sınavları kazanıp muallim olacağı günü düşünüyordu.
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