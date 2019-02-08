Öğretmen ve öğrencilerinin görüntüleri herkesi gülümsetti

Sınıf içerisinde sevimli öğrencileriyle birlikte, İbrahim Erkal'in 'Sen Aldırma' şarkısını söyleyen öğretmenin görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
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