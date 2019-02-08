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Öğretmen ve öğrencilerinin görüntüleri herkesi gülümsetti

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.02.2019 19:27 | Son Güncelleme

Öğrencileriyle birlikte 'Sen Aldırma' şarkısını söyleyen öğretmenin o anları izleyenleri gülümsetti.

Sınıf içerisinde sevimli öğrencileriyle birlikte, İbrahim Erkal'in 'Sen Aldırma' şarkısını söyleyen öğretmenin görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen öğrenci ibrahim erkal sen aldırma

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