AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelinin uygulanmasına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Buna göre, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlanmasını içeren yeni çalışma takvimi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla tüm okul türlerinde ve aynı anda uygulanmaya başlanacak. Takvime yönelik herhangi bir pilot uygulama olmayacak.

MESLEKİ ÇALIŞMALAR YENİDEN DÜZENLENECEK



Bakanlık, çalışma takvimi modeli doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerini de yeni baştan planlayacak. Buna göre, mesleki çalışmalar sene başı ve sene sonu olarak uygulanmaya devam edilecek fakat bunların bir kısmı ara tatillerde yapılmak üzere Bakanlıkça tekrar düzenlenecek.

Bakanlık tarafından yayımlanacak mesleki çalışma takviminde tüm dönemlere ait çalışma alanları ve faaliyet planları yer alacak. Ayrıca şu an içinde bulunulan 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma dönemi ve sene sonu işlemleri daha önce planlandığı şekilde yürütülecek. Yeni takvimin 2018-2019 eğitim yılı mesleki çalışma dönemine herhangi bir yansıması olmayacak.