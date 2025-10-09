EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine yeni düzenleme: Kot pantolon, tayt, etek giymek yasak!

İçerik devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin kılık ve kıyafet standartlarına yönelik genelgesinin ardından Bolu'da da harekete geçildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mevzuata aykırı kıyafetlerle okula gelen öğretmenlerle ilgili inceleme başlattı. Tayt, şalvar, kot pantolon, tişört, mini etek ve uzun sakal gibi uygulamaların değerlendirme altına alındığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine yönelik bu yıl yeni bir düzenlemeye gitti.

"ÇOK KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA OLACAK"

Bakanlığın İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği genelgede, öğretmenlerin giyim ve kuşamlarında yönetmelik dışı uygulamaların arttığına dikkat çekildi. Bolu'da da öğretmenlerin kot pantolon, tayt, şalvar, tişört, mini etek giymesi ve uzun sakalla okula gelmesine ilişkin inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Öğretmenlik mesleğimizin saygınlığının daha da yüceltilmesi, o eski saygın konumuna bu boyutuyla gelmesi anlamında çok kıymetli bir çalışma olacak" dedi.

Öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine yeni düzenleme: Kot pantolon, tayt, etek giymek yasak! 1

"ELEŞTİRİ KONUSU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN BİR KILIK KIYAFET KONUMUZ VAR"

Gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Öncü, "Bakanlığımızın üzerinde durduğu ve son yıllarda birçok girdiğimiz ortamda eleştiri konusu olarak karşımıza çıkan bir kılık kıyafet konumuz var. Bu sene de bakanlığımız yine geçen sene olduğu gibi 2025/63 sayılı genelgemizin 18 ve 19. maddelerinde hem öğrenci kılık kıyafetleri konusunda hem öğretmenlerimizin kılık kıyafetleri konusuna daha titizlik gösterilmesi gerektiğiyle ilgili bir genelge yayınladı. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine yeni düzenleme: Kot pantolon, tayt, etek giymek yasak! 2

"GEREKLİ ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK, ÖNERİLERİMİZDE BULUNDUK"

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı adına önemli bir çalışma olacağını belirten Öncü, "Öğretmen ve öğrencilerimizle ilgili gerekli önlemlerimizi aldık, önerilerimizde bulunduk. Bu da inşallah gelecek adına öğretmenlik mesleğimizin saygınlığının daha da yüceltilmesi, o eski saygın konumuna bu boyutuyla gelmesi anlamında çok kıymetli bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin kılık-kıyafetlerine yeni düzenleme: Kot pantolon, tayt, etek giymek yasak! 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lise eğitimi kısalıyor mu? 3+1 ve 2+2 modelleri masada!Lise eğitimi kısalıyor mu? 3+1 ve 2+2 modelleri masada!
Çocuklarınızda bu davranışlara dikkat!Çocuklarınızda bu davranışlara dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Bolu kıyafet Okula Serbest Kıyafetle Mi Gidilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.