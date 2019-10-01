Öğretmenlerin öğrencilerinde tanık olduğu en ilginç şeyler!

Hepimiz öğrenci olduk ve öğrenciyken yaramazlıklar yaptık. Tabi birazdan okuyacağınız tuhaflıklar sizin yaramazlıklarınızı oldukça masum bir hale dönüştürebilir. Öğretmenlerin öğrencilerinde tanık oldukları birbirinden garip ve komik anıları sizler için derledik. Okurken eğlenmeniz dileğiyle...

1. "1.sınıf öğrencilerini okuturken, bir öğrencinin tırnağını kalemliğine koyduğunu gördüm. Nedenini sorduğumda ise kardeşine ayırdığını söyledi."

2. "6.sınıf öğrencilerim hayvan belgeseli izlemeyi çok seviyordu ve etrafta hayvan taklidi yaparak geziyorlardı. Buraya kadar her şey normal gelebilir. Fakat çiftleşme dönemi geldiğinde birbirlerinin etraflarında gezmeye ve çiftleşmeye başladılar. Allahtan çiftleşmenin ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyorlardı ve durmaları gerektiğini söylediğimde durdular."

3. "Sınıfımdaki bir erkek öğrenci hoşlandığı kıza et parçası vermişti. Et, sulu ve kanlıydı."

4. "Israrla ödevini yapmayan öğrencim sınıfın içinde sinirli bir şekilde burnunu karıştırdı ve benim dosyalarımın üzerine sürdü."

5. "Sınıfın köşesindeki kız öğrencinin telefonla oynadığını düşünerek onu yakalamak için o tarafa yürüdüm. Baktığımda ise; göbek deliğine sakız soktuğunu ve onu çıkartmaya çalıştığını gördüm."

6. "Öğrencim, sırasından kalkmama konusunda inat etti ve hiçbir şekilde konuşmadı veya hareket etmedi. Hareket ettirmek için ambulans çağırmak zorunda kaldım."

7. "Yerde kendi kendine oynayan öğrencim kollarını şortunun içine soktu ve çıkarıp kokladı."

8. "Erkek örencilerimden bir tanesi pantolonunu kıvırarak; hiçbir tıraş köpüğü, sabun veya su olmadan bacağını tıraşlamaya başladı. Onu yakaladığımda tıraş bıçağını hediye olarak vermeyi teklif etti."

9. "Bir kreşte öğretmenim...Bir gün 3 yaşındaki çocuklarla birlikte dışarda oyun oynamaya çıktık. Bir kız çocuğu elini bezine soktu ve tırmanma merdivenine, kıyafetine, zemine, kuma yani anlayacağınız her yere kaka bulaştırdı. Oyun alanını yıkamak zorunda kalmıştık."

10. "Arı ve kalemlerin arkasındaki silgileri yemesiyle bilinen bir öğrencim vardı."

11. "İkinci sınıf öğrencimin vücudundaki yara kabuklarını soyup yediğini görmüştüm ve neredeyse kusacaktım."

12. "Öğrencimin ailesi beni arayıp çocuklarının çantasında televizyon kumandası olup olmadığını sormuştu. Görünüşe göre evde kavga edilmişti ve öğrencim ailesinin televizyon izlemesini engelleyerek intikam aldı."

13. "Dördüncü sınıf erkek öğrencilerinin öğle yemeğinde aynı masaya oturup ellerini kullanmadan yemek yemeye çalıştıklarına şahit oldum."

14. "Öğrencim, sırasında otururken birkaç gün önce yediği tavuğun kemikleriyle oynuyordu. Neden o kadar uzun süredir atmadığını sorduğumda, bu daha hiçbir şey dermiş gibi yüzüme baktı."

15. "Sınıfta dolanırken, bir öğrencimi spaghetti gibi saçımı yediğini gördüm."

16. "Yolda gelirken bulduğu ölü sincabı okula getiren bir öğrencim vardı."

17. "Okuldaki arkadaşlarının kusup daha sonra onları yiyecekleri konusunda endişelenen bir anaokulu öğrencim var.

18. "Bir keresinde, önceki gün uyurken şeker planörünü içinde unutan öğrencim beni kenara çekip kıyafetinin altında maymun olduğunu söyledi ve tabii ki ilerleyen dakikalarda bu minik tüylü hayvan ortaya çıktı."

19. "Birinci sınıfa giden öğrencilerimden bir tanesini, ağzında sandalye bacağıyla ortalıkta gezerken buldum."

