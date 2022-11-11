Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman? MEB'den açıklama!

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. 81 ilde yapılması planlanan sınavın ertelendiği iddia edildi. Peki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman?

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacak.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

