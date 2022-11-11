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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman? MEB'den açıklama!

11.11.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği konuşuldu. Sınava katılım sağlamaya hazırlanan adaylar bunun üzerine, sınavın ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. Peki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman? MEB'den açıklama!

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. 81 ilde yapılması planlanan sınavın ertelendiği iddia edildi. Peki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman?

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi mi? Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ne zaman? MEB'den açıklama!

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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