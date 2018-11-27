MAGAZİN

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

Seda Sayan oğlunun fakir birisiyle evlenmesini istediğini açıklamıştı. Sayan'ın oğlu Oğulcan'dan da bu sözlere anlam verememiş olacak ki annesine yanıt geldi.

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Seda Sayan 'Şule ile Vitrindekiler' programına konuk oldu. Oğlunun evlenmesini çok istediğini söyleyen Sayan "Oğluma fakir bir kızla evlen. Sende görsün, sende yaşasın. Birine bir faydan olsun" diyorum açıklamasını yaptı.

Seda Sayan'ın sözlerine oğlu Oğulcan'dan yanıt gecikmedi.

Dün akşam ödül törenine katılan Oğulcan, çıkışta annesinin sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

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"Annem evlenmemi istiyor da tabi ki aşık olduğum biriyle evlenmemi istiyor. Onun oradaki mantığı çok başka, onu ben de anlamadım neden öyle dedi. ‘Aşık olduğun biriyle evlen’ diyor. Sonra ‘fakir biriyle evlen’ diyor… ‘Fakir’ dediği durumu olmayan hani her şeyi benle yaşayıp heyecanlanan biri olsun istiyor ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim."

Oğulcan Engin son olarak sosyetenin tanınmış isimlerinden Sima Tarkan ile aşk yaşamıştı...


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