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Oğulcan Engin duyurdu: Esat Yontunç baba oluyor!

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ÜNLÜLER  | 27.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen bebek bekliyor. Güzel haberi Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin duyurdu.

Oğulcan Engin duyurdu: Esat Yontunç baba oluyor!

Acun Ilıcalı'nın çocukluk arkadaşı ve en güvendiği insanlardan biri olan prodüktör Esat Yontuç ve eşi Hande Gülşen gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ve Hande Gülşen 2017 yılında evlenmişti. Çift şu sıralar bebek bekliyor.

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Geçtiğimiz gün Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin bu güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Hande Gülşen ile selfie çeken Engin hamile emojisi koymadı da ihmal etmedi.

Oğulcan Engin'in Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'un yakın arkadaşı olduğu biliniyor. Hatta öyle ki bir dönem Şeyma Subaşı ile de aralarından su sızmazken Engin boşanmanın ardından Şeyma Subaşı'yı silmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esat Yontunç Hande Gülşen Oğulcan Engin Acun Medya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şu çocuk kadar çirkin birisi yoktur herhalde
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