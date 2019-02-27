Oğulcan Engin duyurdu: Esat Yontunç baba oluyor!

Acun Ilıcalı'nın çocukluk arkadaşı ve en güvendiği insanlardan biri olan prodüktör Esat Yontuç ve eşi Hande Gülşen gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ve Hande Gülşen 2017 yılında evlenmişti. Çift şu sıralar bebek bekliyor.

Geçtiğimiz gün Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin bu güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Hande Gülşen ile selfie çeken Engin hamile emojisi koymadı da ihmal etmedi.

Oğulcan Engin'in Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'un yakın arkadaşı olduğu biliniyor. Hatta öyle ki bir dönem Şeyma Subaşı ile de aralarından su sızmazken Engin boşanmanın ardından Şeyma Subaşı'yı silmişti.

