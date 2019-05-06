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Oğulları tarafından öldürülüp yakılmıştı! Korkunç olayda yeni gelişme

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

İzmir’de, bir iş adamının öldürülmesi ve ardından yakılması olayına ilişkin davada maktülün oğlu Batuhan Ata Öğüt, “Babamın, annemi saçından tutup havaya kaldırdığını görünce daha fazla dayanamadım. O anda annemi öldü sandım. Ölen kişi benim babamdı. Onun öldüğünü anlayınca yıkıldım” dedi.

Oğulları tarafından öldürülüp yakılmıştı! Korkunç olayda yeni gelişme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ü, eşi ve iki çocuğunun öldürdüğü, daha sonrada yaktıkları kan donduran cinayete ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada; tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık Ö.Ö. ile maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Yaşadıkları olay için çok üzgün olduğunu ifade eden Mehmet Hadi Öğüt, “Babamın gözüne girebilmeyi çok istedim ama babam anneme yıllardır şiddet uyguluyordu” dedi.

"ANNEMİ ÖLDÜ SANDIM"

Olay günü, babasının annesine defalarca saldırdığını yineleyen Batuhan Ata Öğüt ise “Babam bana da defalarca vurdu. Babamın, annemi saçından tutup havaya kaldırdığını görünce daha fazla dayanamadım. O anda annemi öldü sandım. Ölen kişi benim babamdı. Onun öldüğünü anlayınca yıkıldım” diye konuştu.

"BİZ DE MAĞDURUZ"

Ölen eşinin ailesi kadar kendilerinin de bu olaydan mağdur olduklarını ifade eden Cihat Murat Öğüt’ün eşi Ö.Ö. de “Acım çok büyük. Yıllarca eşimden şiddet gördüm. Vücudumun her yeri sigara izleriyle dolu. Eşimin ailesi, ben eşimden yumruk yerken bile sadece izledi” dedi.
Mehmet Hadi Öğüt ve Batuhan Ata Öğüt’ün tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, iddia makamına esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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OLAY

İzmir’in Torbalı ilçesinde 15 Nisan 2018’de, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt’ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Ö.Ö., çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklandı. C.G. daha sonra tahliye edildi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
PARAYI KAZANMIŞ AMA KİŞİLİĞİNİ KAZANAMAMIŞ RAHMETLİ
idda doğruysa meşru müdafaya girmeli..
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