Mynet Trend

Oğullarına 'Google' ismini verdiler

sesamos sesamos
DÜNYA  | 26.06.2019 16:43 | Son Güncelleme

Endonezya’da bir çift, bebeklerine ‘Google’ ismini verdi.

Oğullarına 'Google' ismini verdiler

Endonezya’nın Bekasi şehrinde yaşayan aile, yakın zamanda dünyaya gelen ikinci bebeklerine ‘Google’ ismini verdi. Google’ın annesi Ella Karina, yerel medyaya yaptığı açıklamada, bebeklerine bu ismi verme fikrinin eşi Andi Cahya Saputra’dan çıktığını belirtti.

‘OĞLUM GOOGLE KADAR ZEKİ OLSUN’

“Umarım oğlum bir lider olarak büyür ve herkese yararlı olur” diyen Karina, oğullarına bu ismi, gelecekte Google arama motoru kadar zeki ve bilgili olmasına ilham kaynağı olması adına verdiklerini söyledi.

Akrabalarının bu isim önerisine başta çekingen davrandıklarını, ancak zamanla ‘Google’ ismine ısındıklarını belirten Karina, “İlk başta oğlumu ‘Google’ adıyla çağırmayı reddettim. Ama eşim bu ismin altında yatan anlamı bana açıkladığında, içten içe sevmeye başladım” dedi.

(DHA)

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
Ormandan ağlama sesi duydular, karşılaştıkları torbayı açınca...Ormandan ağlama sesi duydular, karşılaştıkları torbayı açınca...
Klozete atılan Japon balığının son hali şoke etti!Klozete atılan Japon balığının son hali şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya bebek Google isim

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan bildiri okuyan personelle ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle basıldılar...

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle basıldılar...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ormandan ağlama sesi duydular, torbaya sarılmış bebek bulundu

Ormandan ağlama sesi duydular, karşılaştıkları torbayı açınca...

Klozete atılan Japon balığının son hali hayrete düşürdü

Klozete atılan Japon balığının son hali şoke etti!

Fizalya denizanası hayatını kararttı!

Yanında olduğunu bile fark etmemişti! Çığlıkları sahili inletti

İngiltere'de alarm! Ender görülen bakteri 12 can aldı

İngiltere'de alarm! Ender görülen bakteri 12 can aldı

Ruhani: ABD yaptırımları zeka geriliğinden muzdarip

Ruhani: ABD yaptırımları zeka geriliğinden muzdarip

Bu gerçekten oldu! 27 dakikada 6 kez ölüp dirildi, uyandığında...

27 dakikada 6 kez ölüp dirildi, uyandığında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.