Oğullarını eve hapsetti, altlarını bezleyip biberonla besledi!

Amerika'da bir anne, 14 yaşındaki ikiz oğullarını 9 yıl boyunca eve hapsedip sonsuza kadar bebek olarak kalmalarını istediği çocuklarına bez bağladığı ve onları biberonla beslediği ortaya çıktı.

ABD'nin New York şehrinde 64 yaşındaki Lissette Soto Domenech, 14 yaşındaki ikiz oğullarını neredeyse on yıl boyunca Bronx'taki evinde hapis tuttu.

Oğullarını hala bebek zanneden anne, oğullarına bez bağladığı ve hala biberonla beslendiği ortaya çıktı. Oğullarını apartman dairesinde yıllarca saklaması diğer sakinler tarafından fark edilince, skandal ortaya çıktı.

ÇOK ZAYIF HALDE BULUNDULAR

Apartman dairesine giren yetkililer, çocukların 9 yıldır esir tutulduğu eve girdi. 8 yaşında ve oldukça zayıf bir kız çocuğunun da bulunduğu söylenen dairede 9 yıl boyunca tutulmuş olan ikiz oğulların, yaklaşık 25'er kilo olduğu belirtildi. Çocuklar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Bir komşu, "Onların sonsuza dek bebek kalmalarını istiyordu. Sadece bebek istiyordu, hepsi bu. Onların sonsuza dek bebek kalmalarını ve asla kaybetmemeyi istiyordu." yorumunda bulundu.

