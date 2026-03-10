Mynet Trend

Yaşlı adam emekli maaşını mahalleliye dağıtıyor: 'Dua etsinler yeter'

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli Tacettin Dağ, depremde ölenlerin hayrına ve Ramazan ayında hayır yapmak niyetiyle emekli maaşını mahalleliye dağıttı. Aralıklarla emekli maaşıyla mahallenin yüzünü güldüren Dağ, yaptığıyla takdir topluyor.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Tacettin Dağ, emekli olduktan sonra arkadaşlarıyla sohbet ederek ve evde dinlenerek günlerini geçiriyor. Depremde vefat eden ailesini anmak isteyen Dağ, sık sık onların hayrına iyilikler yaparak insanlardan dua istiyor.

Emekli maaşıyla ihtiyaçlarını karşılayan Dağ, geriye kalan maaşınıysa belli aralıklarla mahallede yaşayanlara dağıtıyor. Ramazan ayında da mahalleliyi unutmayan Dağ, "Dua etsinler yeter" diyerek dağıttığı emekli maaşıyla takdir topladı.

"PARASI OLAN HERKES HAYIR YAPSIN, OLMAYAN DA DUA ETSİN"

Emekli maaşını hayır yapmak için mahalle sakinlerine dağıtan Tacettin Dağ, "Depremde ölenlerimiz oldu, annemiz ve babamız öldü. O ölülerin hayrına mahallede fakir fukaraya fitre dağıttım. Çocukların yüzlerindeki mutluluk çok güzeldi. Bunu her zaman yapabilirim.

Onların mutlu olması benim hoşuma gitti. Ne kadar verdiğimin önemi değil. Bundan her 15 günde bir tekrardan dağıtacağım. Bu Ramazan Bayramı'nda çok dağıtacağım. Dağıttığım para benim emekli maaşımdı.

Emekliye ayrıldım ve arkadaşlarımla oturuyorum. Parası olan herkes hayır yapsın, maddi imkanları olmayanlar da hayır duası etsin" ifadelerini kullandı.
