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Oğuz Yılmaz'ın ailesini isyan ettiren olay! Defin işlemleri görüntüleri...

24.05.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz, 4 gün önce gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcının ailesi, Yılmaz'ın cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına isyan etti.

Oğuz Yılmaz'ın ailesini isyan ettiren olay! Defin işlemleri görüntüleri...

Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirmişti. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

OĞUZ YILMAZ'IN AİLESİNİ KIZDIRAN OLAY

Oğuz Yılmaz, ani vefatı ile sevenlerini yasa boğarken, ailesi ise şarkıcının cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasına isyan etti. Acılı aile, Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

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"ADALET ÖNÜNDE GÖRÜŞECEĞİZ"

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Büyük üstad Oğuz Yılmaz'ın vefatından sonra gerek kameralarla, gerekse izinsiz defin işlemleri görüntüleriyle veya iş hayatı ile ilgili konularda para almak için dijital platformlarda yaydıkları görüntüleri üzüntüyle izliyoruz.

Akabinde gereğini de yapacağımızı size bildirmek istiyoruz. Unutmayın; ölüm herkese var. Yaşatmadan da can almayan bir Yaradan var... Küçüldükçe alçalıyor ve günah alıyorsunuz. Acımız dinmeyecek ama elbet bizi alıştıracak. O zaman adalet önünde görüşeceğiz. Saygılar...

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Oğuz Yılmaz
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