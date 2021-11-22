Oğuz Yılmaz'ın eşinden duygusal paylaşım: Yaşarken ölmek bu olsa gerek!

"Çekirge" ve "Bas Bas Paraları Leyla'ya" şarkılarıyla tanınan Ankaralı sanatçı Oğuz Yılmaz, mayıs ayında kalp krizi geçirmişti. Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yılmaz, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

53 yaşında hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"YAŞARKEN ÖLMEK BU OLSA GEREK"

Yılmaz paylaşımında, "Bugün sensizliğin 6 ay 184 gün 4416 saat 264960 dakika 15897600 saniyesi sensiz ve derin anılar. Seni her an düşündüğümde yüreğimde kıyamet kopar. Yaşarken ölmek bu olsa gerek. Seni çok özledim Canom" ifadelerini kullandı.



