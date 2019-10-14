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Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç ile oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in ilişkilerini bitirdiği iddia edildi.

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı mı?

kaynaklar ünlü çiftin i iş yoğunluğu yüzünden ilişkilerini bitirdiğini söyledi. İkili birbirlerini Instagram'dan takip etmeye devam etse de Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç ile birlikte göründükleri tüm fotoğrafları silmesi iddiaları güçlendirdi.

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Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç ve Hande Erçel.

Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde anne-baba olan Eser-Berfu Yenenler çiftini de ziyarete gitmemişti. Oğuzhan Koç'un hastaneye Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ile gitmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Ünlü çift iddialara rağmen sessizliğini koruyor.


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oğuzhan koç Yağmur Tanrısevsin

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