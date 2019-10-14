Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ayrıldı mı?

kaynaklar ünlü çiftin i iş yoğunluğu yüzünden ilişkilerini bitirdiğini söyledi. İkili birbirlerini Instagram'dan takip etmeye devam etse de Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç ile birlikte göründükleri tüm fotoğrafları silmesi iddiaları güçlendirdi.

Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç ve Hande Erçel.

Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde anne-baba olan Eser-Berfu Yenenler çiftini de ziyarete gitmemişti. Oğuzhan Koç'un hastaneye Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ile gitmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Ünlü çift iddialara rağmen sessizliğini koruyor.



